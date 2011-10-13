У центрі Харкові вночі стався вибух

11:15, 13 жовтня 2011
Різне
0

У Харкові сьогодні близько 02.00 стався вибух у центрі міста біля одного з кіосків на перехресті вул. Римарської та Бурсацького узвозу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Внаслідок вибуху спрацювала сигналізація кіоску. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила пошкодження скла кіоску та урни, розташованої біля нього. Під час огляду місця події були виявлені та вилучені залишки пластикового контейнеру сірого кольору, а також фрагменти металевих цвяхів різної довжини та діаметру.

Згідно з попереднім висновком експерта, сила вибуху склала у тротиловому еквіваленті до 100 гр. Під час вибуху постраждалих немає, значної матеріальної шкоди не завдано.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter