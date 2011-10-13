Міліція не має права затримувати за непокору до рішення суду людей - рішення КС

Працівники міліції не мають права затримувати і тримати у спеціально відведених приміщеннях людей, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, до розгляду справи судом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднив сьогодні Конституційний Суд України за поданням 50 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закону "Про міліцію".

Як зазначено у рішенні КС, з аналізу чинного законодавства України зрозуміло, що на законодавчому рівні діяння, які проявляються у формі непокори і злісної непокори, не ототожнюються, оскільки непокору законній вимозі працівника міліції Кодекс про адміністративні правопорушення не кваліфікує як адміністративне порушення. Конституційний Суд вважає оспорювані положення такими, що суперечать статті 8 Конституцій України.

Також КС визнав неконституційними положення ч. 2, 3 ст. 263 Кодексу про адмінпорушення щодо можливості адміністративного затримання осіб терміном до 10 діб за санкцією прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що засвідчують їх особу.

Водночас у своєму рішенні КС рекомендує Верховній Раді привести положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідність з цим рішенням.

Рішення КС є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і оскарженню не підлягає.