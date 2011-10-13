Міліція проводить обшук в організації афганців «Ніхто крім нас» - "Спільна справа"

Міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів заблокувала роботу організації ветеранів війни в Афганістані "Ніхто крім нас".

Зараз в офісі організації "Ніхто окрім нас" у Києві (вул. Червоноармійська, 65, 3-й поверх) триває обшук, повідомили УНІАН у прес-службі цивільного руху "Спільна справа".

Також обшук проходить в помешканні лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА, сказано у повідомленні.

Як підкреслили у "Спільній справі", ветерани Афганістану пов'язують свавілля вартових порядку виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв'язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, і підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу усіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності усього суспільства, зазначено у повідомленні.