Адвокати Кучми розповіли, чому зник Мельниченко

Адвокати колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ вважають, що істинною причиною зникнення колишнього майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА є намір ухилитися від слідства у якості обвинуваченого.

Про це йде мова у заяві адвокатів Л.КУЧМИ, переданій УНІАН.

Зокрема, у заяві зазначено, що в засобах масової інформації оприлюднено "провокаційні заяви захисників колишнього майора М.МЕЛЬНИЧЕНКА про те, що він вимушений покинути Україну нібито через існування загрози його життю, що є спробою тиску на нього у зв'язку зі справою Л.КУЧМИ".

Захист Л.КУЧМИ розцінює ці заяви як чергову інсинуацію від ММЕЛЬНИЧЕНКА і його захисників, спрямовану на приховання істинних причин втечі цієї людини. Адвокати зазначають, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО безперешкодно надавав свої свідчення у справі Л.КУЧМИ протягом всього часу досудового слідства, проте зник лише після того, як проти нього було відновлено кримінальну справу про звинувачення у перевищенні влади і службових повноважень, розголошуванні державної таємниці і підробці документів.

"Саме з метою уникнути відповідальності за скоювання інкримінованих йому злочинів і ухилитися від відповідей на питання, які мають до нього правоохоронні органи, а також ми, захисники Леоніда КУЧМИ, зокрема щодо зв'язку діянь екс-майора і його таємних кураторів із загибеллю Георгія Гонгадзе, М.МЕЛЬНИЧЕНКО втік від слідства", - заявили адвокати.

За їх словами, "Л.КУЧМА і його захист більше ніж хто-небудь зацікавлені у тому, щоб мати можливість у відкритому судовому процесі поставити М.МЕЛЬНИЧЕНКУ питання про його істинну роль у трагічних подіях з Г. Гонгадзе».

"Це наочно продемонструє неправдивість свідчень М.МЕЛЬНИЧЕНКА, і допоможе встановити істину у справі, спростувати інспіровану ним та іншими зацікавленими особами антидержавну версію причетності другого Президента України до злочину" - сказано у заяві.

Адвокати підкреслили, що "тільки встановлення усіх осіб і обставин, пов'язаних із здійсненням записів у кабінеті Президента України, їх обробкою, монтажем і оприлюдненням дасть можливість встановити реальних замовників і організаторів вбивства Г. Гонгадзе".

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявив, що не знає, де знаходиться його підзахисний, тому що зв'язку з ним немає.

"В Україні М.МЕЛЬНИЧЕНКО чи за її межами, я не знаю - зв'язку з ним немає", - сказав М.НЕДІЛЬКО журналістам.

Водночас адвокат повідомив, що на території будинку, де проживає колишній майор Управління Держохорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО, 30 вересня був виявлений предмет, схожий на вибуховий пристрій. За його словами, 30 вересня у Васильківське райуправління міліції зателефонував невідомий і повідомив, що біля воріт садиби М.МЕЛЬНИЧЕНКА закладений вибуховий пристрій.