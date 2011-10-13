Янукович сподівається - суд у справі Тимошенко пройде на базі нового законодавства

Кам'янець-Подільський. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що апеляційний суд у справі екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться на базі нового карного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на брифінгу в Хмельницькій області.

Говорячи про політичні оцінки справи Ю.ТИМОШЕНКО, В. ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що якби така ситуація склалася у будь-якій іншій країні світу, навіть найдемократичнішій, то "там би ніхто нічого не сказав, рота б не відкрили".

Водночас, за словами В. ЯНУКОВИЧА, Україну розглядають "під мікроскопом".

Президент вкотре зазначив, що йому особисто не подобається хід справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Він додав, що незабаром буде прийняте нове карне законодавство, також, за його словами, у справі Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться апеляційний суд.

"Якщо до цього будуть ухвалені відповідні закони, суд їх врахує", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

"Суд розглядатиме за тими законами, які на той момент будуть діяти», - додав він.