До листопада виконають «законодавчий» етап Плану лібералізації візового режиму з ЄС

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ доручив профільним міністерствам і відомствам забезпечити до 1 листопада завершити виконання "законодавчого" етапу Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, про це він заявив сьогодні на засіданні Координаційного центру з виконання Плану дій.

За словами першого віце-прем'єра, за останній час виконаний великий об'єм завдань цього Плану, що дозволило Україні отримати в цілому позитивну проміжну оцінку Європейської комісії на виконання "законодавчого" етапу.

"Одночасно для підготовки остаточного звіту нам необхідно в стислі терміни закінчити виконання завдань, які залишилися, з урахуванням рекомендацій Європейської комісії", - зазначив А.КЛЮЄВ.

Враховуючи, що найбільш важливим є блок питань, пов'язаних з протидією корупції, сказав А.КЛЮЄВ, найближчим часом уряд спільно з Адміністрацією Президента будуть допрацьовувати проект Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, а також проект Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю.

Кабмін проситиме парламент прискорити розгляд законопроектів про запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців, а також про вдосконалення процедур здійснення конфіскації, зазначив перший віце-прем'єр-міністр.

Він також доручив у найкоротші терміни закінчити підготовку пропозицій зі створення незалежного антикорупційного органу.

А.КЛЮЄВ нагадав, що Президент України поставив завдання у 2011 році завершити перший етап і перейти до другого, "імплементаційного" етапу плану.

Крім того, перший віце-прем'єр також доручив профільним міністерствам і відомствам протягом тижня прийняти усі необхідні нормативні акти, що залишилися, для впровадження документів для виїзду громадян за кордон України з електронним носієм біометричної інформації.

Також А.КЛЮЄВ доручив уряду вжити усі заходи для прискорення зміни Закону "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні".

Він також доручив прискорити узгодження і винесення на розгляд Кабінету міністрів розпорядження "Про внесення доповнень до Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб і їх документування".

Крім того, А.КЛЮЄВ доручив у терміновому порядку внести на розгляд погоджені пропозиції за визначенням державного органу - національного координатора з виконання Загальнодержавної програми протидії торгівлі людьми до 2015 року, розробку якої завершують.

А. КЛЮЄВ доручив ряду міністерств і відомств прискорити затвердження усіх процедур, що стосуються обміну даними між суб'єктами інтегрованого управління кордонами.

Також перший віце-прем'єр-міністр поставив завдання наступного тижня забезпечити винесення на розгляд Кабміну проекту Концепції Державної системи моніторингу наркотичної ситуації в Україні.