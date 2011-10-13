АМКУ зобов’язав 20 учасників ринку ліків утриматися від підвищення цін

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов'язав 10 найбільших вітчизняних виробників і 10 основних гуртових дистриб'юторів лікарських засобів утриматися від дій, які можуть призвести до економічно необгрунтованого підвищення цін або виникнення штучного дефіциту фармацевтичної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Згідно з повідомленням, вимоги стосуються забезпечення цінової стабільності на ринку, особливо в періоди поширення і загострення сезонних інфекційних захворювань у населення.

Обов'язкові для розгляду рекомендації надано ЗАТ НПЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (м. Київ), ВАТ "Київмедпрепарат" (м. Київ), ЗАТ "Київський вітамінний завод" (м. Київ), ТДВ "ІнтерХім" (м. Одеса), ВАТ "Фармак" (м. Київ), ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (м. Харків), ТОВ "Лекхім-Харків" (Харків), АТОВ "Галичфарм" (Львів), ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" (м. Житомир), ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" (м. Харків), ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД" (м. Київ), ТОВ "АВС Логістик Парк" (м. Київ), ТОВ "БаДМ" (Дніпропетровськ), ТОВ "Юрія-Фарм" (м. Київ), ТОВ "Вента ЛТД" (м. Дніпропетровськ), ТОВ "Фармпланета" (м. Київ), ТОВ "Гледфарм ЛТД" (м. Київ), ПТМПФ "Едельвейс" (м. Львів), ЗАТ "Альба Україна" ( м. Бориспіль, Київська обл.) і ТОВ "ФРА-м" (м. Донецьк).

У повідомленні зазначають, що про результати розгляду рекомендацій учасники ринку лікарських засобів повинні повідомити Комітет у п'ятнадцятиденний термін.