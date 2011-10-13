Головне на 13 жовтня (день)

Основні економічні новини першої половини дня

Міжнародні відносини

Сьогодні, 13 жовтня, Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ обговорять відносини з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила під час дебатів у Європарламенті К.ЕШТОН.

«На зустрічі з Ж. БАРРОЗУ та Г. Ван РОМПОЄМ ми обговоримо ситуацію в Україні і, зокрема, переглянемо наші відносини, включаючи політичний діалог», - сказала Верховний представник ЄС, не повідомивши інших деталей.

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У першому кварталі 2012 року в Москві пройде засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ і його перебування на території України Російсько-української міждержавної комісії.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і друку МЗС РФ за підсумками зустрічі в Севастополі співголів підкомісії - першого заступника міністра закордонних справ України Руслана ДЕМЧЕНКА і статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Григорія КАРАСІНА.

"Досягнута домовленість провести десяте засідання Підкомісії щодо Чорноморського флоту Міждержкомісії у першому кварталі 2012 року в Москві", - сказано у повідомленні.

Сторони обговорили хід підготовки Другого російсько-українського міжрегіонального економічного форуму, проведення якого заплановане на 18 жовтня ц.р. в Донецьку, а також інші актуальні питання співпраці Росії і України.

У ході зустрічі відбувся грунтовний розгляд питань базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Сторони домовилися приділяти пріоритетне значення підготовці і укладенню додаткових угод в цій галузі.

Г.КАРАСІН спільно з головнокомандувачем Військово-морським флотом Володимиром ВИСОЦЬКИМ провів зустріч з командуванням Чорноморським флотом РФ з питань, пов'язаних із забезпеченням його перебування на території України.

Кадрова політика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього голову Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА своїм позаштатним радником

Відповідний указ від 12 жовтня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року Верховна Рада України звільнила В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА. П`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.

Соцполітика

Міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів заблокувала роботу організації ветеранів війни в Афганістані "Ніхто крім нас".

Зараз в офісі організації "Ніхто окрім нас" у Києві (вул. Червоноармійська, 65, 3-й поверх) триває обшук, повідомили УНІАН у прес-службі цивільного руху "Спільна справа".

Також обшук проходить в помешканні лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА, сказано у повідомленні.

Як підкреслили у "Спільній справі", ветерани Афганістану пов'язують свавілля вартових порядку виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв'язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, і підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу усіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності усього суспільства, зазначено у повідомленні.

Приватизація

До Фонду державного майна України (ФДМУ) звернулися перші дві компанії з проханням про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу держпакетів акцій енергокомпаній.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Згідно з інформацією прес-служби, одна заявка надійшла стосовно ПАТ "Західенерго" і одна - стосовно ПАТ "Київенерго".

Нагадаємо, голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО раніше заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", що відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". Реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів із продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.

Валютний ринок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим ростом котирувань - 8,0195/8,0255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2574/0,2579, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0795/11,0895.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3814/1,3816 (середа - 1,3647/1,3649).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Фондовий ринок

Фондові біржі ринків, що розвиваються, БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) оголосили про створення альянсу для залучення міжнародних інвесторів і підвищення ліквідності майданчиків.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ), про це було оголошено на 51-х щорічних загальних зборах Всесвітньої федерації бірж (WFE) в Йоханнесбурзі.

До альянсу увійшли бразильська фондова біржа BM&F BOVESPA, російська біржа ММВБ (знаходиться в процесі інтеграції з Групою РТС), Корпорація бірж і клірингових організацій Гонконгу HKEx (Китай) і Фондова біржа Йоханнесбурга JSE (Південна Африка). Національна фондова біржа Індії (NSE) і Бомбейська фондова біржа (Індія) також підписали листи підтримки і мають намір долучитися до альянсу після завершення виконання усіх формальних вимог до учасників альянсу.

На першому етапі роботи альянсу біржі почнуть здійснювати крос-лістинг похідних фінансових інструментів на свої фондові індекси - країнні бенчмарки. Крос-лістинг планується ввести до червня 2012 року.

На другому етапі біржі-члени альянсу планують спільну роботу у розробці нових продуктів для крос-лістингу на відповідних біржах. "Продукти, які будуть створені на другому етапі також проходитимуть крос-лістинг і торгуватимуться в місцевих валютах, - заявив генеральний директор біржі BM&F BOVESPA Едемір ПІНТО. - Вони також дозволять інвесторам отримати зручний вихід на інші ринки, що розвиваються, через продукти, які пройшли місцевий лістинг".

Третій етап роботи альянсу може включати подальший розвиток спільних продуктів і розробку нових послуг.

"Окрім крос-лістингу, - підкреслює президент ММВБ Рубен АГАНБЕГЯН, - є і інші точки росту і розвитку альянсу. Наприклад, створення комбінованих спільних продуктів, які сприятимуть збільшенню ліквідності усіх ринків БРІКС і розумінню локальними інвесторами інших ринків».

За даними Всесвітньої федерації бірж (WFE), сукупна ринкова капіталізація компаній, чиї акції торгуються на шести біржових майданчиках БРІКС, перевищує 9 трлн. дол. А загальна кількість емітентів - 9,5 тис. компаній. За даними Futures Industry Association, за перше півріччя 2011 р. на долю шести бірж припало 18% світового об'єму торгів біржовими похідними фінансовими інструментами.

ПЕК

ВАТ "Газпром" розраховує у листопаді завершити переговори і підписати контракт на постачання і транзит газу, а також на купівлю ще 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз".

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ "Газпром" за підсумками зустрічі глави "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА із заступником прем'єр-міністра Республіки Білорусь Сергієм РУМАСОМ та міністром енергетики Республіки Білорусь Олександром ОЗЕРЦЕМ.

Зокрема у ході зустрічі обговорювали деталі нового контракту на постачання і транзит газу разом з положеннями проекту договору купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз".

Відзначиливзаєморозуміння сторін у рамках переговорного процессу, яке дозволяє забезпечити узгодження документів у визначені терміни.

Як сказав О.МІЛЛЕР, "переговори з нашими білоруськими друзями йдуть дуже інтенсивно і в правильному руслі. Питань залишається зовсім небагато, і вони не принципові. Можна абсолютно точно сказати, що досягнення остаточних домовленостей - справа найближчого часу. Упевнений, що ми будемо готові підписати усі необхідні документи вже в листопаді".

Довідка УНІАН. 31 грудня 2006 року ВАТ "Газпром" і ВАТ "Бєлтрансгаз" підписали контракт на постачання і транзит газу в 2007-2011 роках. Документом, зокрема, була визначена формула ціни з 1 січня 2008 року (що відповідає формулі ціни при постачаннях російського газу в Європу), а також ціни, що знижують коефіцієнти, на 2008-2010 років (0,67, 0,8 і 0,9 відповідно).

У серпні 2011 року голова уряду РФ Володимир ПУТІН доручив Міністерству енергетики Росії і ВАТ "Газпром" визначити величину знижуючого коефіцієнта ціни на газ для Білорусії з 2012 року.

ВАТ "Газпром" володіє 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз".

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Чинний контракт передбачає, що Україна може переглянути умови постачань російського газу у 2012 році.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Російській Федерації сказав професор Російського державного університету нафти і газу ім. І.М.Губкіна, консультант правління "Газпромбанку" Андрій КОНОПЛЯНИК.

"Якщо два господарюючі суб`єкти підписали угоду, то усередині цієї угоди є механізми, які дають можливість його переглянути. Не раніше 2012 року настає термін наступного перегляду. У контракті закладено - переглядати можна раз на три роки і не раніше, ніж через три роки після підписання", - сказав він.

А.КОНОПЯНИК зазначив, що може бути і позачерговий перегляд, але для цього сторона-ініціатор повинна знайти відповідну аргументаційну базу.

"Зараз російська сторона, мабуть, не приймає цих аргументів, тоді, будь ласка, звертайтеся в арбітраж", - сказав він.

За словами експерта, перегляд потрібно здійснювати не політичним способом, використовуючи рішення суду щодо екс-прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО, а через механізми, закладені в контракті.

"Справа Ю.ТИМОШЕНКО може використовуватися як додатковий аргумент на переговорах" - припустив А.КОНОПЛЯНИК.

Він сказав, що контракт не подобається Україні, оскільки об`єктивно був укладений у не найвдаліший час і для України, і для РФ.

Зокрема, контракт був підписаний на історичному піку ціни нафти, звідки і взялася базова ціна 450 дол. у формулі. У той же час експерт вважає, що для РФ цей контракт не вигідний тому, що в Україну Росія поставляє частину газу з країн Середньої Азії.

За його словами, одночасно з укладенням контракту з Україною РФ перепідписала контракти з Середньою Азією за європейськими принципами ціноутворення, щоб не пустити ці об`єми в обхід території Росії.

А. КОНОПЛЯНИК нагадав, що газ почали продавати Україні зі знижкою - спочатку 20%, а потім 30%, але РФ купує середньоазіатський газ за європейською ціною.

"Фактично це стало незручним і для РФ", - сказав експерт.

У той же час він визнає, що Росія користується своїм монопольним становищем на газовому ринку України.

"Поки в України не буде альтернативних джерел постачань, сила аргументів української сторони буде дуже стисла - іншого газу, окрім російського, немає. Природно, "Газпром" буде цим користуватися. На мій погляд, завжди є певна монопольна рента і цим користуються будь-які гравці у будь-якій країні", - сказав А.КОНОПЛЯНИК.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув`язнення за перевищення службових повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, впродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, нанесений НАК "Нафтогаз України", у розмірі 1,516 млрд. грн.

12 жовтня міністр палива і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна веде конструктивний діалог з ВАТ "Газпром" щодо перегляду газових контрактів від 2009 року, незважаючи на обвинувачувальний вирок колишньому прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО у справі про перевищення повноважень під час укладення цих документів.

Як зазначив голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, перших результатів переговорів з Україною за угодами у газовій сфері не варто чекати раніше листопада.

12 жовтня на брифінгу у Борисполі прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що не пов`язує переговори з Росією щодо перегляду газових контрактів з судовою справою екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

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У п'ятницю, 14 жовтня, з 8.00 до 15.00 у Києві, біля будівлі Кабінету міністрів України шахтарі Луганської області проведуть акцію протесту, на якій ініціюватимуть проведення загальнонаціонального страйку і проведення конституційних зборів.

Про це УНІАН повідомив голова Союзу об'єднання громадян "Трудовий рух "Солідарність" Костянтин ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, акція протесту обумовлена свавіллям регіональної "вугільної мафії".

"Після акції незалежні профспілкові організації АП "Шахта Ніконор Нова" ДП "Луганськвугілля", ДП "Свердловантрацит", ТОВ "Краснодонвугілля", що входять до складу СОГ "Трудовий рух "Солідарність", проведуть прес-конференцію в УНІАН", - сказав К.ІЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що до відома громадськості і журналістів будуть доведені незаконні дії органів державної виконавчої влади і працедавців ДП "Луганськвугілля", ДП "Свердловантрацит", ДП "Ровенькиантрацит", ТОВ "Краснодонвугілля",спрямовані на знищення вугільної галузі як державного сектора промисловості України.

"Завдяки їх антидержавній діяльності, Луганська область доведена до рівня індустріального звалища", - заявив К.ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, на прес-конференції буде озвучена ініціатива проведення у листопаді цього року Громадського конгресу за участю громадських і профспілкових організацій України.

ГМК

В Україні за січень-вересень 2011 р. виробництво сталевих труб виросло до 9 місяців 2010 р. на 35%, або на 436 тис. тонн, - до 1,676 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

1,507 млн. тонн труб вироблено на трубних підприємствах, 169 тис. тонн - на двох металургійних заводах.

Дніпропетровський завод "Комінмет" за січень-вересень виробив понад 141 тис. тонн труб проти 111 тис. тонн за підсумками 9 місяців 2010 р. МК ім. Ілліча виробив 27,8 тис. тонн труб проти 60,4 тис. тонн. У вересні 2011 р. підприємство труби не випускало.

Виробництво на ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" за січень-вересень збільшилося на 24% - до 283,6 тис. тонн.

Нижньодніпровський трубний завод наростив виробництво на 18,5% - до 307,3 тис. тонн. Дніпропетровський трубний завод збільшив виробництво на 39% - до 82,2 тис. тонн. Луганський трубний завод за січень-вересень скоротив виробництво на 1,7 % - до 166 тис. тонн сталевих труб.

Обсяги виробництва на Новомосковському трубному заводі в січні-вересні 2011 р. збільшилися порівняно з січнем-серпнем 2010 р. на 19% - до 165,6 тис. тонн.

Харцизький трубний завод за вказаний період наростив виробництво у 2,4 разу - до 447,6 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У 2010 р. виробництво сталевих труб в Україні зросло до 2009 р. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.

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У Митному союзі (МС) створений механізм застосування єдиних антидемпінгових і захисних заходів держав-членів Митного союзу щодо імпорту товарів, які походять з іноземних держав.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС Білорусі.

У повідомленні МЗС сказано, що нині завершується робота з переходу національних захисних заходів до колективних, формується необхідна організаційна і правова база.

"У рамках цієї роботи з 1 жовтня 2011 року набула чинності міжурядова Угода про регулювання постачань деяких видів сталевих труб, що походять з України, на території держав - членів Митного союзу", - пояснили у прес-службі.

Зокрема цим документом встановлені об'єми квот на імпорт цієї продукції у Білорусь, Казахстан і Росію, яка може бути поставлена без стягування антидемпінгових мит, уніфікованих у Митному союзі.

Розмір квоти для Білорусі у IV кварталі 2011 року складає 18 тис. тонн.

Машинобудування

ВАТ "Турбоатом" підписало протоколи про співпрацю зі словенськими компаніями "LITOSTROJ STEEL Ltd". і "RIKO d.o.o".

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, підписання протоколів відбулося 12 жовтня у рамках українсько-словенського бізнес форуму, який проходив у Харкові за участю президента Словенії Данило ТЮРКА.

Згідно з підписаними протоколами з компанією "LITOSTROJ STEEL Ltd"., цього року "Турбоатом" планує провести переговори з укладення контрактів на виготовлення і постачання відливки з механічною обробкою: лопастей для гідротурбін, корпусних деталей парових і гідротурбін.

З фірмою "RIKO d.o.o." у четвертому кварталі поточного року підприємство має намір обговорити капітальний ремонт в металургійному, ковальському і механіко-складальному виробництвах "Турбоатома". Зокрема, планується модернізація двох сталеливарних печей електродуг, місткістю 8 тонн рідкої сталі кожна, з метою зниження витрати енергоресурсів і підвищення екологічної безпеки, двох електричних печей, трьох газових термічних печей, а також устаткування основного виробництва в механіко-складальному напрямку з підвищенням продуктивності, економічності і розширенням технологічних можливостей.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня з офіційним візитом у Харкові перебував президент Словенії Д.ТЮРК. Він взяв участь в українсько-словенському бізнес форумі. У рамках заходу проходила презентація експортного і інноваційно-інвестиційного потенціалу Харківській області і Словенії, а також відбулося підписання ряду угод про співпрацю і партнерство.

Довідка УНІАН. Харківський турбінний завод (нині ВАТ "Турбоатом") - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, наладка, фірмове обслуговування турбінного устаткування для усіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили більше 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозасувів. Продукція "Турбоатому" працює в 45 країнах світу на чотирьох континентах. 75,224% акцій "Турбоатома" належить державі.

АПК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за поетапне створення ринку землі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Кам'янець-Подільському Хмельницької області, де він перебуває з робочою поїздкою.

"Крок за кроком підходитимемо до створення ринку землі", - сказав він.

Президент нагадав, що вже прийнято рішення про створення земельного кадастру і зараз потрібно подивитися, яким є реальний стан справ із земельними ресурсами в Україні, хто є реальними власниками землі. "Є дуже багато невідомих питань", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що, врешті-решт, земля повинна отримати ефективного власника.

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Інститут споживчих експертиз за підтримки державних органів починає проект з аудиту українських виробників м'яса.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор інституту Юрій ЧОРНОБРИВЕЦЬ.

"Ми хочемо проанонсувати старт нашого проекту - незалежного аудиту підприємств м'ясопереробної галузі. Ми хочемо показати реальну ситуацію з виробництвом продуктів м’ясопереробки в нашій країні", - сазал він. Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ додав, що до ініціативи інституту приєдналися практично усі державні контролюючі органи, у тому числі і Держспоживстандарт, і Інститут екогігієни і токсикології, Міністерство охорони здоров'я, Інститут харчування та інші.

"Ми хочемо запросити усі підприємства м'ясопереробної галузі до участі в нашому проекті, вона є для них абсолютно безкоштовним. Ми готові відвідати усі ці підприємства і провести професійну перевірку", - повідомив Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ.

Заступник директора департаменту контролю якості медичний послуг, регуляторної політики і санітарно-епідеміологічного благополуччя, начальник управління громадського здоров'я і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Міністерства охорони здоров'я України Алла ГРИГОРЕНКО повідомила, що Мінохоронздоров'я щороку проводить тисячі досліджень, і "повинні констатувати, що кожен десятий об'єкт не відповідає санітарному законодавству". "На сьогодні тільки за 9 місяців ми провели більше 3 тисяч таких обстежень, зняли з реалізації понад 25 тонн м'ясної продукції, як вітчизняного, так і імпортного походження, і більш ніж на 0,5 млн. грн. було накладено санкцій. Тому ми підтримуємо цю акцію і закликаємо виробників до широкого огляду своїх підприємств", - сказала вона.

Директор Державного науково-дослідного центру проблем гігієни харчування Мінохоронздоров'я України Олег Швець додав, що центр підтримує цей проект фахівцями, технологіями, можливостями своїх лабораторій і "сподівається, що він буде успішно завершений, дасть відповіді на певні питання і буде продовжений".

Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ додав, що проект планують завершити за 1,5-2 місяці, що залежатиме від активності виробників, які братимуть участь у ньому.

Щодо фінансування Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ сказав, що "це синергетичний проект, ми використовуємо як свої кошти, так і кошти наших партнерів і колег. Дослідження - недешева річ, але завдяки тому, що державні органи підтримали нас, у тому числі і лабораторії ми отримали, практично безкоштовні дослідження в цих лабораторіях".

Також він зазначив, що досліджуватися буде продукція підприємств, яка користується найбільшою популярністю у споживача.

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Алкогольний холдинг Global Spirits, один з найбільших виробників алкогольної продукції, приступив до випуску горілки ТМ "Русский Север".

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, виробництво почалося на придбаному на початку 2011 року у Росії і модернізованому лікеро-горілчаному заводі "Русский Север" (м. Вологда).

Зазначають, що продукція ТМ "Русский Север" позиціонується в наймасовішому сегменті алкогольного ринку - середньоціновому. Дистрибуцією займатиметься ТД "Мегаполіс", що входить в структуру холдингу Global Spirits. Планують біля 80% продукції поставляти на російський ринок, а інші 20% - на експорт.

Рекламна кампанія в Росії розпочнеться з 2012 року з щорічним фінансуванням близько 10-15 млн. дол.

Довідка УНІАН. Холдинг Global Spirits: ЛГЗ "Хортиця" (Україна), ЛГЗ "Русский Север" (Росія), Одеський коньячний завод (Україна), Кримський винний дім (Україна), ТД "Мегаполіс" і ТД "Хортиця" в Росії. Портфель брендів - 15 торгових марок.

ЖКХ

В Україні на заміну зношених тепломереж і котлів потрібно близько 14 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

За даними міністра регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА, в Україні у зношеному стані є 33 тисячі кілометрів тепломереж (16% від загальної кількості) і 77 тисяч (21%) котлів.

"У країні продовжують функціонувати 33 тисячі кілометрів старих тепломереж, це 16% від загальної кількості. 77 тисяч котлів, 21%, експлуатуються понад 20 років. Кожен шостий метр тепломережі і кожен п'ятий котел треба міняти. За приблизними підрахунками, для цього потрібно 14 мільярдів гривень", - підкреслив керівник міністерства.

За його словами, такий технічний стан галузі істотно впливає на здатність ефективно працювати в період пікових навантажень опалювального сезону.

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробляє програму комплексного енергоаудиту територій країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

"Є доручення Президента про проведення енергоаудиту територій, ми займаємося підготовкою програми конкретних заходів. Це дозволить прийняти правильні рішення щодо ліквідації втрат, підвищення ефективності систем теплопостачання. Ключовими напрямами буде термомодернізація житлового фонду, модернізація тепломереж і котелень", - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.

Судові розгляди

Печерський районний суд Києва на завтра, 14 жовтня, переніс чергове засідання у кримінальній справі щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН про це оголосив головуючий на засіданні суддя Сергій ВОВК.

Перерва у розгляді справи оголошена у зв'язку з тим, що один із захисників Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні бере участь в іншому судовому процесі.

Завтра засідання суду почнеться о 8.15.

Сьогодні суд почав допит чергового свідка, колишнього начальника Департаменту оперативного супроводу Міністерства внутрішніх справ Сергія МОМОТА, який працював при міністрові внутрішніх справ Василеві ЦУШКУ.

Свідкові встигли поставити декілька питань тільки представники державного обвинувачення.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук'янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінують заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, здійснене співробітником правоохоронного органу.

Погода

У п'ятницю, 14 жовтня, в Україні температура повітря коливатиметься від 5° морозу у Карпатах до 15° тепла у Криму.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях, вдень в Україні, окрім більшості південних і східних областей, очікують невеликі дощі, у Карпатах - невеликий мокрий сніг.

Температура - вночі 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла, у південних, східних областях і в Закарпатті - 8-13°; у Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла. У Криму вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі - 5-10° тепла, вдень - 10-15°. Вітер в Україні північно-західний 7-12 м/с.

У Київській області вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-4° тепло, вдень - 5-7°.

(УНІАН)