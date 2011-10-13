Проти Тимошенко порушено нову кримінальну справу - за перекладання боргів ЄЕСУ на бюджет

Стосовно екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

"Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу стосовно громадян України ТИМОШЕНКО і ЛАЗАРЕНКА", - сказав він.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Він зазначив, що 405 млн. 500 тис. дол. - це 3 млрд. 233 млн. 254 тис. 250 грн.

За словами І.ДЕРЕВ‘ЯНКА, 12 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлено звинувачення у здійсненні злочину за ч.2 ст.15 і ч.5 ст.191 Кримінального кодексу. Досудове слідство у кримінальній справі продовжується.

Як зазначив І.ДЕРЕВ’ЯНКО, як встановлено слідством, «в листопаді 1995 року Ю.ТИМОШЕНКО вступила в злочинну змову з Павлом ЛАЗАРЕНКОМ з метою створення підконтрольної комерційної структури для залучення її у виконання програми зустрічних розрахунків за поставку російського природного газу на територію України». При цьому П.ЛАЗАРЕНКО мав організувати включення цієї структури до переліку підприємств постачальників природного газу споживачам України та забезпечити їй можливість розрахунків за отриманий природний газ негрошовими коштами, а саме: шляхом поставки товарної продукції, сказав представник СБУ.

Зі свого боку Ю.ТИМОШЕНКО, за даними І.ДЕРЕВ’ЯНКА, мала забезпечити функціонування даної комерційної структури шляхом організації багаторівневої непрозорої схеми товарних взаєморозрахунків, забезпечити можливість виведення частини отриманих грошових коштів на свої та П.ЛАЗАРЕНКА рахунки в закордонних банках.

Як зазначив І.ДЕРЕВ’ЯНКО, реалізуючи свої злочинні наміри, П.ЛАЗАРЕНКО підготував низку офіційних листів щодо необхідності залучення корпорації ЄЕСУ до міждержавних взаєморозрахунків за природний газ, який направив на адресу уряду РФ та Міністерства оборони РФ.

При цьому на час звернення П.ЛАЗАРЕНКА до уряду РФ корпорація ЄЕСУ ще не була створена та зареєстрована. В подальшому Ю.ТИМОШЕНКО, за словами І.ДЕРЕВ’ЯНКА, організувала створення закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України», засновниками якої стали підконтрольні їй компанії «Юнайтед Інтернешнл Енерджі лімітед» (Велика Британія) та інші.

Ю.ТИМОШЕНКО як президент корпорації ЄЕСУ уклала з РАТ «Газпром» низку договорів на постачання споживачам України російського природного газу. Відповідно до укладених в подальшому угод, ЄЕСУ та підконтрольні їй компанії в рахунок оплати за поставки в Україну природного газу здійснили поставку українських товарів Міністерству оборони РФ.

Слідством також встановлено, що Ю.ТИМОШЕНКО «з метою особистого збагачення організувала укладення фіктивного контракту між корпорацією ЄЕСУ і компанією «Юнайтед Інтернешнл Енерджі лімітед», за умовами якого не РАТ «Газпром», а саме «Юнайтед Інтернешнл Енерджі лімітед» постачатиме корпорації ЄЕСУ російський природний газ.

Замість здійснення розрахунків з російською стороною за поставлений газ ЄЕСУ перераховано на рахунки вказаної іноземної компанії за кордоном понад 1 млрд. дол.

За словами І.ДЕРЕВ’ЯНКА, у подальшому Ю.ТИМОШЕНКО організувала перерахування цих коштів на рахунки заснованої нею компанії Somollі Enterprises, Ltd та на особисті рахунки П.ЛАЗАРЕНКА в швейцарських банках. Частина коштів була перерахована на особистий картковий рахунок Ю.ТИМОШЕНКО.

Надалі у зв’язку з відмовою РАТ «Газпром» від подальшого постачання газу через ЄЕСУ 31 грудня 1996 року прем’єр-міністр П.ЛАЗАРЕНКО дав вказівку державному міністру України Анатолію МІНЧЕНКУ надати РАТ «Газпром» гарантію уряду України. Відповідно до даної гарантії, в разі виникнення заборгованості при оплаті за газ, поставлений РАТ «Газпром» споживачам України через ЄЕСУ, уряд України бере на себе зобов’язання погасити таку заборгованість.

Ю.ТИМОШЕНКО, достовірно знаючи про гарантії уряду України, видані уряду РФ, маючи реальну можливість здійснити розрахунки за поставлений природний газ, з 30 травня 2000 року припинила здійснення ЄЕСУ поставок Міністерству оборони РФ, тим самим переклавши виконання своїх зобов’язань на державу в особі Кабінету міністрів України.

У зв’язку з неналежним виконанням ЄЕСУ своїх зобов’язань, 10 червня 2011 року Міністерство оборони РФ звернулось до Кабінету міністрів України з питанням погашення заборгованості ЄЕСУ у сумі 405,5 млн. дол., зазначив І.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Таким чином, сказав він, Українська держава наразі має відповідати за вчинені Ю.ТИМОШЕНКО протиправні дії, які потягнули за собою виникнення боргу перед Міністерством оборони Росії.