Лідери ЄС зустрінуться з Януковичем у Брюсселі, проте змінять теми для обговорення

Брюссель. Лідери ЄС планують зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 20 жовтня у Брюсселі, проте змінять теми для обговорення.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили поінформовані джерела в дипломатичних колах ЄС.

«На сьогоднішній момент зустріч з українським Президентом стоїть на порядку денному», - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, за його словами, після вироку колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, головною темою для обговорення стане внутрішньополітична ситуація в Україні.

«Ми говоритимемо про останні події в Україні, у першу чергу, все те, що вже було висловлене публічно. Ми хочемо передати дуже чіткий сигнал», - сказав співрозмовник агентства.

«Проблема у тому, що справа Ю.ТИМОШЕНКО – не одна, вона просто є типовою, але є й ряд інших справ», - додав дипломат.

Разом з тим співрозмовник агентства не виключив, що у ході зустрічей також можуть обговорюватися поки ще невирішені питання у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.