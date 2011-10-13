Брюссель . ЄС може відмовитися від парафування угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило високопоставлене джерело в дипломатичних колах ЄС.

«Ми хочемо завершити переговори щодо угоди до кінця року, щоб бачити вже готовий документ. Разом із тим, можливо, ми не парафуватимемо його, оскільки це не є настільки значущим», - сказав співрозмовник агентства.

Дипломат додав, що у будь-якому випадку питання про підписання й ратифікацію угоди залишиться відкритим до тих пір, поки в Україні не будуть зроблені реальні кроки по демократизації країни.

«Питання підписання угоди, особливо після вироку колишньому прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, залишається відкритим», - підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, а про зону вільної торгівлі, створення якої є складовою угоди, - з 2008 року. Сторони планували завершити переговори про угоду до кінця цього року й парафувати її на саміті Україна-ЄС у грудні в Києві.

Процедура парафування свідчить про те, що сторони згодні з текстом угоди і не ініціюватимуть нових змін до неї. Наступним етапом після парафування є підписання угоди та її ратифікація.