Фракція “БЮТ-Батьківщина” наступного тижня вимагатиме декриміналізації статті Тимошенко

Фракція “БЮТ-Батьківщина” наступного тижня вимагатиме у Верховній Раді декриміналізації ст. 365 Кримінального кодексу, за якою засуджено екс-прем’єра, лідера “Батьківщини” Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив народний депутат України Василь КРАВЧУК на прес-конференції у Хмельницькому.

“Найближчого понеділка на Погоджувальній раді керівництво фракції “БЮТ-Батьківщина» буде ставити вимогу – розглянути проект закону з декриміналізацією статті 365 ККУ. Це єдиний вихід для Президента України, якого засуджують європейці”, - зауважив він.

Народний депутат бачить оптимальний термін для декриміналізації – наступний четвер, 20 жовтня.

“Ми не можемо чекати на апеляцію, адже ця процедура займе не менше півроку”, - наголосив В.КРАВЧУК.