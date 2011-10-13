Анонс на 14 жовтня

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров з робочою поїздкою побуває в Умані Черкаської області.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться розширене засідання Колегії КМДА на тему: "Початок опалювального сезону в Києві". Доповідачі: Володимир Стороженко, начальник ГУ житлового господарства, Віра Горюнова, начальник ГУ освіти і науки, Віталій Мохорєв, начальник ГУ охорони здоров`я, Світлана Зоріна, начальник ГУ культури, В`ячеслав Лісовик, начальник ГУ енергетики, енергоефективності та енергозбереження, Едуард Соколовський, голова правління ПАТ «Київенерго», Юрій Коляда, голова правління ПАТ «Екостандарт», Валерій Ченчевий, голова правління ПАТ «АК «Київводоканал».

* Розпочнеться Восьмий Фінансово-економічний форум на тему: «Соціально-економічні передумови місцевого розвитку в 2012-2014 рр.». Захід проводиться Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», який реалізується ІБСЕД за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

* Прес-конференція начальника Київської регіональної митниці Дмитра Поліщука на тему: «Декриміналізація товарної контрабанди. Контрабанда лікарських засобів і виробів медичного призначення».

* Відбудеться презентація Всеукраїнського об`єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу і продовольства України». Учасники: міністр АПК Микола Присяжнюк, голова КОДА А.Присяжнюк, голова СПО сторони роботодавців на національному рівні Д. Фірташ перший заступник голови СПО роботодавців Д.Олійник, ректор Білоцерківського національного аграрного університету А.Даниленко. голова ВО організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу і продовольства України» С.Тригубенко та ін.

* Прес-конференція на тему: «Чим обернеться заборона розміщення офісів у квартирах?». Учасники: президент Асоціації професійних управителів нерухомістю Генріх Людкевич та голова Всеукраїнського об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан.

* Прес-конференція з обговорення наслідків рішення ВРУ про порядок обчислення часу в Україні на тему: «За яким часом жити українцям буде легше?». Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Ярослав Яцків, голова Державної комісії єдиного часу і еталонних частот, директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ; Микола Поліщук, член-кореспондент Національної АМНУ.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Шахтарі Луганської області виступають проти вугільної мафії і закликають до загальнонаціонального страйку та конституційних зборів». Незалежні профспілкові організації «Шахта Ніконор Нова», «Луганськвугілля», «Свердловантрацит», «Краснодонвугілля», які входять до складу «Трудовий Рух Солідарність», проведуть прес-конференцію за підсумками акції протесту біля КМУ. Мета заходу: повідомити громадськості про незаконні дії органів державної виконавчої влади, роботодавців, спрямованих на знищення вугільної галузі, що діють під прикриттям народних обранців. Буде проголошена ініціатива проведення Цивільного Конгресу за участю громадських та профспілкових організацій України. Учасники: «Трудовий Рух «Солідарність» К.Ільченко, Конфедерація вільних профспілок Луганщини М.Козюберда, Союз підприємців «Вільний простір» О.Супрунюк, Громадський конституційний комітет Ю.Збітнєв.

* Відбудеться конференція на тему: «Митний союз чи Зона вільної торгівлі з ЄС - безальтернативний вибір України?» Учасники: виконавчий секретар Митного Союзу С.Глазьєв, міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д.Табачник, Уповноважений КМУ з питань співпраці з СНД В.Мунтіян, директор інституту економіки та прогнозування НАНУ В.Геєць та ін. В рамках заходу буде оголошено про створення депутатської групи з вивчення роботи та перспектив співпраці з Митним союзом ВРУ.

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