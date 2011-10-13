Головне на 13 жовтня

Фінанси

Янукович призначив екс-главу НБУ Стельмаха своїм позаштатним радником

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього голову Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА своїм позаштатним радником

Відповідний указ від 12 жовтня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року Верховна Рада України звільнила В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА. П`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.

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Янукович: зростання ВВП в Україні у 2012 році становитиме 6%

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що у 2012 році зростання ВВП у нашій державі становитиме 6%.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час наради з адміністративно-господарським активом Хмельницької області у Кам`янець-Подільському.

Президент наголосив, що для збереження позитивної динаміки зростання ВВП потрібно й надалі «дуже серйозно працювати над розвитком країни».

«Інноваційно-інвестиційна модель, яку ми поклали в основу розвитку держави, зобов’язує нас працювати над залученням інвестицій, створенням нових технологій», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Треба дуже серйозно працювати і на внутрішніх, і на зовнішніх ринках… Ми повинні бути конкурентоспроможними. Чим вищий буде рейтинг нашої країни, тим більше буде до неї довіри», – резюмував глава держави.

Довідка УНІАН. Проект держбюджету-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

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Президент схвалив закон щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінпослуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 вересня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг", врахувавши всі пропозиції Президента України

Даний закон ВР ухвалила 8 липня 2011 року, але Президент заветував його.

Закон спрямований на удосконалення нормативного регулювання для підвищення захисту прав кредиторів, вкладників банків та споживачів фінансових послуг з метою зниження рівня ризиків фінансової системи та частки проблемних активів у портфелі банківських установ.

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Міжнародні відносини

Європарламент виступив за приєднання Болгарії і Румунії до Шенгену

Брюссель. Європарламент виступив за приєднання Болгарії і Румунії до Шенгенської зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в схваленій сьогодні більшістю голосів резолюції парламенту.

«Болгарія і Румунія заслуговують членства в Шенгенській зоні, вони виконали всі критерії», - наголошується в тексті резолюції.

На думку євродепутатів, обидві країни провели значну роботу щодо зміни системи прикордонного контролю, а також серйозно посилили своє законодавство в цій сфері.

При цьому в резолюції наголошується, що країнам-членам ЄС слід уникати національного популізму і дозволити Болгарії і Румунії приєднатися до Шенгенської зони на підставі існуючих критеріїв, необхідних для членства.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Нідерланди і Фінляндія заблокували приєднання Болгарії і Румунії до Шенгену, мотивуючи це високим рівнем корупції в обох країнах.

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Словаччина все-таки ратифікувала розширення Європейського фонду фінансової стабільності

Парламент Словаччини ратифікував у четвер план розширення Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF), завершивши процес схвалення закону членами єврозони, повідомляє Reuters.

Перша спроба словацького парламенту схвалити EFSF, що відбулася у вівторок, закінчилася невдачею і призвела до розвалу правоцентристського уряду країни.

Як повідомляв УНІАН, парламент Словаччини заблокував розширення повноважень Європейського фонду фінансової стабільності (ЕФФС), яке було погоджено лідерами країн єврозони в липні поточного року.

Словаччина залишалася останньою країною єврозони, що не ратифікувала відповідних поправок до національного законодавства.

Проти схвалення розширення ЕФФС різко виступала партія "Свобода та солідарність" (SaS), що входить в чотирипартійну правлячу коаліцію країни.

Головна опозиційна партія Словаччини "Курс - соціальна демократія" Smer заявила, що буде готова обговорити можливість підтримки ЕФФС в період після падіння кабміну, відзначає Reuters.

Країни Євросоюзу в травні минулого року домовилися про створення ЕФФС для допомоги державам єврозони, що знаходяться в скрутному фінансовому становищі. На саміті 21 липня глави держав єврозони вирішили розширити функції ЕФФС, давши йому можливість, у тому числі, купувати бонди єврозони на вторинному ринку, брати участь у рекапіталізації банків. Ці рішення мають бути схвалені на національних рівнях в країнах єврозони. Для набуття чинності угоди потрібна його ратифікація всіма 17 державами.

Європейський фонд фінстабільності - тимчасовий механізм. Рада міністрів фінансів єврозони (Єврогрупа) на засіданні 19-20 червня схвалила зміни до Лісабонського договору, на основі якого функціонує Євросоюз, для того, аби створити в єврозоні постійний механізм фінансової стабільності з ефективним обсягом в 500 мільярдів євро. Передбачається, що постійний механізм фінансової стабільності прийде на зміну ЕФФС в середині 2013 року, передає ПРАЙМ-ТАСС.

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ЄС може відмовитися від парафування угоди про асоціацію з Україною

Брюссель. ЄС може відмовитися від парафування угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило високопоставлене джерело в дипломатичних колах ЄС.

«Ми хочемо завершити переговори щодо угоди до кінця року, щоб бачити вже готовий документ. Разом із тим, можливо, ми не парафуватимемо його, оскільки це не є настільки значущим», - сказав співрозмовник агентства.

Дипломат додав, що у будь-якому випадку питання про підписання й ратифікацію угоди залишиться відкритим до тих пір, поки в Україні не будуть зроблені реальні кроки по демократизації країни.

«Питання підписання угоди, особливо після вироку колишньому прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, залишається відкритим», - підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, а про зону вільної торгівлі, створення якої є складовою угоди, - з 2008 року. Сторони планували завершити переговори про угоду до кінця цього року й парафувати її на саміті Україна-ЄС у грудні в Києві.

Процедура парафування свідчить про те, що сторони згодні з текстом угоди і не ініціюватимуть нових змін до неї. Наступним етапом після парафування є підписання угоди та її ратифікація.

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Лідери ЄС зустрінуться з Януковичем у Брюсселі, проте змінять теми для обговорення

Брюссель. Лідери ЄС планують зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 20 жовтня у Брюсселі, проте змінять теми для обговорення.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили поінформовані джерела в дипломатичних колах ЄС.

«На сьогоднішній момент зустріч з українським Президентом стоїть на порядку денному», - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, за його словами, після вироку колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, головною темою для обговорення стане внутрішньополітична ситуація в Україні.

«Ми говоритимемо про останні події в Україні, у першу чергу, все те, що вже було висловлене публічно. Ми хочемо передати дуже чіткий сигнал», - сказав співрозмовник агентства.

«Проблема у тому, що справа Ю.ТИМОШЕНКО – не одна, вона просто є типовою, але є й ряд інших справ», - додав дипломат.

Разом з тим співрозмовник агентства не виключив, що у ході зустрічей також можуть обговорюватися поки ще невирішені питання у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

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Справа Тимошенко

Проти Тимошенко порушено нову кримінальну справу - за перекладання боргів ЄЕСУ на бюджет

Стосовно екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

"Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу стосовно громадян України ТИМОШЕНКО і ЛАЗАРЕНКА", - сказав він.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Він зазначив, що 405 млн. 500 тис. дол. - це 3 млрд. 233 млн. 254 тис. 250 грн.

За словами І.ДЕРЕВ‘ЯНКА, 12 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлено звинувачення у здійсненні злочину за ч.2 ст.15 і ч.5 ст.191 Кримінального кодексу. Досудове слідство у кримінальній справі продовжується.

Як зазначив І.ДЕРЕВ’ЯНКО, як встановлено слідством, «в листопаді 1995 року Ю.ТИМОШЕНКО вступила в злочинну змову з Павлом ЛАЗАРЕНКОМ з метою створення підконтрольної комерційної структури для залучення її у виконання програми зустрічних розрахунків за поставку російського природного газу на територію України». При цьому П.ЛАЗАРЕНКО мав організувати включення цієї структури до переліку підприємств постачальників природного газу споживачам України та забезпечити їй можливість розрахунків за отриманий природний газ негрошовими коштами, а саме: шляхом поставки товарної продукції, сказав представник СБУ.

Зі свого боку Ю.ТИМОШЕНКО, за даними І.ДЕРЕВ’ЯНКА, мала забезпечити функціонування даної комерційної структури шляхом організації багаторівневої непрозорої схеми товарних взаєморозрахунків, забезпечити можливість виведення частини отриманих грошових коштів на свої та П.ЛАЗАРЕНКА рахунки в закордонних банках.

Як зазначив І.ДЕРЕВ’ЯНКО, реалізуючи свої злочинні наміри, П.ЛАЗАРЕНКО підготував низку офіційних листів щодо необхідності залучення корпорації ЄЕСУ до міждержавних взаєморозрахунків за природний газ, який направив на адресу уряду РФ та Міністерства оборони РФ.

При цьому на час звернення П.ЛАЗАРЕНКА до уряду РФ корпорація ЄЕСУ ще не була створена та зареєстрована. В подальшому Ю.ТИМОШЕНКО, за словами І.ДЕРЕВ’ЯНКА, організувала створення закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України», засновниками якої стали підконтрольні їй компанії «Юнайтед Інтернешнл Енерджі лімітед» (Велика Британія) та інші.

Ю.ТИМОШЕНКО як президент корпорації ЄЕСУ уклала з РАТ «Газпром» низку договорів на постачання споживачам України російського природного газу. Відповідно до укладених в подальшому угод, ЄЕСУ та підконтрольні їй компанії в рахунок оплати за поставки в Україну природного газу здійснили поставку українських товарів Міністерству оборони РФ.

Слідством також встановлено, що Ю.ТИМОШЕНКО «з метою особистого збагачення організувала укладення фіктивного контракту між корпорацією ЄЕСУ і компанією «Юнайтед Інтернешнл Енерджі лімітед», за умовами якого не РАТ «Газпром», а саме «Юнайтед Інтернешнл Енерджі лімітед» постачатиме корпорації ЄЕСУ російський природний газ.

Замість здійснення розрахунків з російською стороною за поставлений газ ЄЕСУ перераховано на рахунки вказаної іноземної компанії за кордоном понад 1 млрд. дол.

За словами І.ДЕРЕВ’ЯНКА, у подальшому Ю.ТИМОШЕНКО організувала перерахування цих коштів на рахунки заснованої нею компанії Somollі Enterprises, Ltd та на особисті рахунки П.ЛАЗАРЕНКА в швейцарських банках. Частина коштів була перерахована на особистий картковий рахунок Ю.ТИМОШЕНКО.

Надалі у зв’язку з відмовою РАТ «Газпром» від подальшого постачання газу через ЄЕСУ 31 грудня 1996 року прем’єр-міністр П.ЛАЗАРЕНКО дав вказівку державному міністру України Анатолію МІНЧЕНКУ надати РАТ «Газпром» гарантію уряду України. Відповідно до даної гарантії, в разі виникнення заборгованості при оплаті за газ, поставлений РАТ «Газпром» споживачам України через ЄЕСУ, уряд України бере на себе зобов’язання погасити таку заборгованість.

Ю.ТИМОШЕНКО, достовірно знаючи про гарантії уряду України, видані уряду РФ, маючи реальну можливість здійснити розрахунки за поставлений природний газ, з 30 травня 2000 року припинила здійснення ЄЕСУ поставок Міністерству оборони РФ, тим самим переклавши виконання своїх зобов’язань на державу в особі Кабінету міністрів України.

У зв’язку з неналежним виконанням ЄЕСУ своїх зобов’язань, 10 червня 2011 року Міністерство оборони РФ звернулось до Кабінету міністрів України з питанням погашення заборгованості ЄЕСУ у сумі 405,5 млн. дол., зазначив І.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Таким чином, сказав він, Українська держава наразі має відповідати за вчинені Ю.ТИМОШЕНКО протиправні дії, які потягнули за собою виникнення боргу перед Міністерством оборони Росії.

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Підставою для порушення ще однієї справи проти Тимошенко був лист Міноборони РФ - СБУ

Підставою для перевірки діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» та порушення ще однієї справи проти її колишнього президента Юлії ТИМОШЕНКО став лист Міністерства оборони Росії про борги корпорації, надісланий українському уряду влітку цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«У червні цього року надійшов лист-вимога Міністерства оборони РФ до Кабінету міністрів України щодо погашення боргу (ЄЕСУ – УНІАН)», - сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО, додавши, що Кабінет міністрів провів у зв’язку з цим перевірку, й зібрані матеріали разом з результатами перевірки направив до СБУ для з’ясування наявності чи відсутності в діях Ю.ТИМОШЕНКО та інших колишніх високопосадовців складу злочину.

Водночас, начальник управління заперечив існування даних про те, що нібито лист Міноборони РФ сфальсифікований.

«Ніяких даних у слідства, які б свідчили про те, що даний лист є фальшивим, немає», - сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Також він додав, що слідство здобуло достатньо доказів для пред’явлення Ю.ТИМОШЕНКО нових обвинувачень.

На уточнююче запитання журналістів, чому СБУ порушила кримінальну справу щодо діяльності ЄЕСУ лише зараз, І.ДЕРЕВ’ЯНКО відповів, що обставини, які наразі є предметом розслідування, раніше не досліджувалися і тому щодо них жодних рішень не приймалося.

Разом з тим І.ДЕРЕВ’ЯНКО ухилився від відповіді на запитання, чи встановлені слідством рахунки Ю.ТИМОШЕНКО та колишнього прем’єр-міністра Павла ЛАЗАРЕНКА, на які начебто перераховувалися гроші за російський газ, що надходив до споживачів України через ЄЕСУ, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.ДЕРЕВ’ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

"Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу стосовно громадян України ТИМОШЕНКО і ЛАЗАРЕНКА", - сказав він.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, також протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК «Нафтогаз України», у розмірі 1,516 млрд. грн.

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Для притягнення Лазаренка до відповідальності у справі ЄЕСУ є важелі

В СБУ заявляють, що українське законодавство має важелі для реального притягнення до відповідальності колишнього прем’єра Павла ЛАЗАРЕНКА у справі ЄЕСУ разом з Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО.

«Притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка в даний час знаходиться за межами України (мова йде про П.ЛАЗАРЕНКА – УНІАН) відбувається у встановленому кримінально-процесуальному порядку», - сказав він.

Зокрема, за словами І.ДЕРЕВ’ЯНКА, відносно цієї особи «виноситься постанова про притягнення до відповідальності в якості обвинуваченого. За наявності достатніх підстав матеріали можуть виділятися в окреме провадження і особа оголошуватиметься в розшук і зупинятиметься провадження до його появи на території України».

Як повідомляв УНІАН, СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО та П.ЛАЗАРЕНКА кримінальну справу за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

"Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу стосовно громадян України ТИМОШЕНКО і ЛАЗАРЕНКА", - сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

П.ЛАЗАРЕНКО з вересня 1995 року по травень 1996 року був першим віце-прем`єр-міністром, а з травня 1996-го по липень 1997-го - прем`єр-міністром України.

У лютому 1999 року Верховна Рада позбавила П.ЛАЗАРЕНКА депутатської недоторканності. У тому ж місяці колишнього главу українського уряду затримали в аеропорту Нью-Йорка з паспортом громадянина Панами - за спробу незаконного в`їзду на територію США. Також влада США пред’явила П.ЛАЗАРЕНКУ ряд звинувачень, зокрема, у відмиванні грошей.

У серпні 2006 року суд у Сан-Франциско виніс вирок П.ЛАЗАРЕНКУ, засудивши його до 9 років тюремного ув`язнення і штрафу в 10 млн. дол. Втім, П.ЛАЗАРЕНКО не згоден з цим вироком і продовжує доводити свою невинуватість.

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ПЕК

"Газпром" та Білорусь у листопаді підпишуть нові контракти з урахуванням акцій "Бєлтрансгазу"

Підготовка нових контрактів "Газпрому" з Білорусією йде з випередженням плану; документи на постачання і транзит газу разом з договором купівлі-продажу 50% акцій "Бєлтрансгазу" можуть бути підписані вже у листопаді, сказано у повідомленні російського газового холдингу.

У четвер в Москві відбулася зустріч голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, віце-прем`єра Білорусії Сергія Румаса і міністра енергетики республіки Олександра Озерця. Обговорювалися деталі нового контракту на постачання і транзит газу разом з положеннями проекту договору купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз". Відзначили високе взаєморозуміння сторін у рамках переговорного процесу, що дозволяє забезпечити узгодження документів в призначені терміни.

"Переговори з нашими білоруськими друзями йдуть дуже інтенсивно і в правильному руслі. Питань залишається зовсім небагато, і вони не принципові. Можна абсолютно точно сказати, що досягнення остаточних домовленостей - справа найближчого часу. Упевнений, що ми будемо готові підписати усі необхідні документи вже в листопаді", - сказав Міллер.

Раніше підписання контрактів планували на кінець листопада - початок грудня.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що Білорусь готова продати "Газпрому" свій пакет акцій "Бєлтрансгазу" за 2,5 млрд. дол., але при дотриманні ряду умов.

Він сказав, що "Газпром" цікавить передусім 50% акцій "Бєлтрансгазу", які є у власності Білорусі, за тими ж цінами, що і перші 50% акцій, - за 2,5 млрд. дол.

"Ми не проти, але ми виставляємо свої вимоги. Перше - щоб по цій трубі завжди в повному об`ємі прокачувався газ на захід. Для того, щоб ми мали певну плату за транзит, щоб "Бєлтрансгаз", якщо він буде російським, платив тут податки. Друга вимога полягає у виході на рівнодохідні ціни на газ. Ми пов`язуємо це з єдиними рівнодоходними цінами в Росії і Білорусі. До цього ще підштовхує і Єдиний економічний простір", - пояснив глава Білорусі.

Він також зазначив, що не лише в ході переговорів з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ, але і під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Сочі в якості одного з блоків на переговорах обговорювалося питання про рівні умови господарювання суб`єктів у двох країнах.

"Інакше, який був нам сенс вступати в ЄЕП, якщо ми не маємо рівних можливостей. Мають бути рівні умови", - вважає О.ЛУКАШЕНКО.

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Промисловість

У МС створено механізм єдиних антидемпінгових та захисних заходів щодо імпорту товарів

У Митному союзі (МС) створений механізм застосування єдиних антидемпінгових і захисних заходів держав-членів Митного союзу щодо імпорту товарів, які походять з іноземних держав.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС Білорусі.

У повідомленні МЗС сказано, що нині завершується робота з переходу національних захисних заходів до колективних, формується необхідна організаційна і правова база.

"У рамках цієї роботи з 1 жовтня 2011 року набула чинності міжурядова Угода про регулювання постачань деяких видів сталевих труб, що походять з України, на території держав - членів Митного союзу", - пояснили у прес-службі.

Зокрема цим документом встановлені об`єми квот на імпорт цієї продукції у Білорусь, Казахстан і Росію, яка може бути поставлена без стягування антидемпінгових мит, уніфікованих у Митному союзі.

Розмір квоти для Білорусі у IV кварталі 2011 року складає 18 тис. тонн.

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Мінекології розраховує найближчим часом вирішити питання щодо Кіотського протоколу

Міністерство екології та природних ресурсів України сподівається на якнайшвидше скасування рішення про тимчасове призупинення участі України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів (ПГ), ухваленого через порушення правил надання звітності про викиди ПГ за Кіотським протоколом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекології, про це міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ заявив, коментуючи рішення Комітету Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (РКЗК ООН), ухвалене на засіданні у Бонні (Німеччина).

«На жаль, помилки минулого уряду створюють проблеми щодо реалізації Кіотського протоколу в Україні», - зазначив міністр, нагадавши, що Комітет визнав некоректним ведення Україною Кадастру викидів парникових газів до 2008 року.

У повідомленні йдеться, що на одному з найближчих засідань Комітет розгляне звіт України про ведення Кадастру викидів парникових газів до 2010 року.

«Переконаний, що коли Комітет розгляне звіт про ведення Кадастру викидів парникових газів у 2010 році, всі проблемні питання будуть зняті. Це відбудеться найближчим часом», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня на засіданні у Бонні Комітет Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (РКЗК ООН) тимчасово припинив участь України у міжнародній торгівлі викидами парникових газів за порушення правил надання звітності щодо викидів ПГ за Кіотським протоколом.

Засідання Комітету з дотримання Кіотського протоколу відбулося 11-12 жовтня.

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Фондовий ринок

ФДМУ повторно виставив на продаж Горлівський машзавод, знизивши стартову ціну на 30%

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 94,90% державного пакета акцій ВАТ "Горлівський машинобудівний завод".

Інформація про це обнародувана в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» від 13 жовтня ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета знижена на 30% – до 35 млн. 200 тис. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів з дня публікації.

За інформацією Фонду держмайна, збитки підприємства за перше півріччя 2011 р. склали 1 млн. 300 тис. грн., дебіторська заборгованість – 122 млн. 223 тис. грн., кредиторська заборгованість – 165 млн. 533 тис. грн. Вартість активів підприємства склала 242 млн.190 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», що спеціалізується на виробництві гірничошахтного устаткування, сьогодні устаткування не виробляє. Раніше ВАТ надавало послуги компанії «Горлівський машинобудівник», створеної на його базі.

У липні 2001 року за рішенням Арбітражного суду Донецької області Горлівський машзавод і Авдіївський коксохімічний завод створили ЗАТ «Горлівський машинобудівник».

До статутного фонду «Горлівського машинобудівника» були передані основні активи (цехи та обладнання) Горлівського машзаводу, зокрема 6 механічних цехів, складальний, ливарний, ковальський, термічний цехи і цех металевих конструкцій, оцінені в 18,62 млн. грн.

ЗАТ «Горлівський машинобудівник» спеціалізується на виробництві очисних і прохідницьких комбайнів, стругових і скреперо-стругових установок.

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