Курс НБУ на 14.10.11

Офіційний курс НБУ на 14.10.11100 USD США - 797.5700 (на 13 жовтня - 797.3700)100 EUR - 1094.8243 (на 13 жовтня - 1097.6595)10 RUR - 2.5562 (на 13 жовтня - 2.5382)Облікові курси банківських металів на 14.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-133433.46(на 13 жовтня -134516.32)961XAG10Срібло-2549.83(на 13 жовтня-2622.55)962XPT10Платина-122905.54 (на 13 жовтня-123034.19)964XPD10Паладій- 48252.99(на 13 жовтня-48958.52)

Офіційний курс НБУ на 14.10.11 100 USD США - 797.5700 (на 13 жовтня - 797.3700) 100 EUR - 1094.8243 (на 13 жовтня - 1097.6595) 10 RUR - 2.5562 (на 13 жовтня - 2.5382) Облікові курси банківських металів на 14.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 133433.46 (на 13 жовтня - 134516.32) 961 XAG 10 Срібло - 2549.83 (на 13 жовтня - 2622.55) 962 XPT 10 Платина - 122905.54 (на 13 жовтня - 123034.19) 964 XPD 10 Паладій - 48252.99 (на 13 жовтня - 48958.52)

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