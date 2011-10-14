Мельниченко перебуває в США і заявляє, що не уникає слідства - ЗМІ

Колишній майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО знаходиться в Сполучених Штатах Америки і запевняє, що не уникає від слідства.

Про це він заявив під час телефонної розмови з кореспондентом "Української правди".

"Я знаходжусь в США і збираюсь подати в суд на генпрокурора Віктора ПШОНКУ за розповсюдження недостовірної інформації стосовно мене", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО. При цьому він додав: “Я не уникаю слідства і не переховуюсь. Я ніколи не підписував повісток про невиїзд, і не отримував їх від жодного правоохоронця".

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також заявив, що він "офіційно звернувся до СБУ з повідомленням про те, що готовий до будь-яких слідчих дій в разі необхідності".

“УП” повідомляє, що номер, з якого дзвонив екс-майор, був від американського оператора. Крім того, декілька днів тому М.МЕЛЬНИЧЕНКО зв`язувався з "Українською правдою" по скайпу і під час розмови заявив, що на нього і його адвокатів готувався замах. Він також уточнив, що "на слідчу групу ГПУ у справі Георгія Гонгадзе чиниться тиск з боку СБУ та близького оточення Леоніда КУЧМИ".

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА сказав, що М.МЕЛЬНИЧЕНКА оголошено в розшук.

"Зараз він офіційно перебуває у розшуку, в цілому за постановою слідчого", - сказав В.ПШОНКА журналістам.

Генпрокурор нагадав, що суд поновив слідство, і розслідує кримінальну справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКО СБУ. «Його дійсно 23 вересня оголошено в розшук», - сказав В.ПШОНКА.

Він підкреслив, що у М.МЕЛЬНИЧЕНКА була підписка про невиїзд, але зафіксовано два порушення ним підписки про невиїзд. Було ухвалене рішення про доставку до слідчого, але екс-майор не з`явився, сказав генпрокурор.