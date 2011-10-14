ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Янукович узаконив заборону на видачу населенню валютних кредитів", у якому пише: Президент України підписав закон про врегулювання стосунків між кредиторами і споживачами фінансових послуг…

http://delo.ua/finance/janukovich-uzakonil-zapret-na-vydachu-naseleniju-valjutnyh-kreditov-166102/

* * *

Також "Дєло" у публікації "Микола Азаров: Наступного тижня Україна може увійти до зони вільної торгівлі СНД" пише: як заявив прем'єр, "передусім, я чекаю від зустрічі в Пітері навіть не цінової домовленості щодо газу, як нарешті підписання угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД з урахуванням реалій Митного союзу"…

http://delo.ua/ukraine/nikolaj-azarov-na-sledujuschej-nedele-ukraina-mozhet-vojti-v-zonu-s-166095/

* * *

"Дєло" у публікації "Україна здула пилюку зі старої справи проти Тимошенко" пише: Спецслужба України звернулася до архіву 1990-х, порушивши ще одну кримінальну справу проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Прибічники екс-прем'єра назвали нове переслідування абсурдом …

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-ukraina-sdula-pyl-so-starogo-dela-protiv-timoshenko-166104/

* * *

Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Збитки розтягнуть у часі", у якому пише: Державна податкова служба пом'якшила свою позицію і запропонувала дозволити підприємствам включати у звітність частину збитків минулих років. Уже розроблені поправки до Податкового кодексу, які дозволять малим підприємствам включати такі збитки в декларації без обмежень, а великому бізнесу - по 25% впродовж чотирьох років. Проте, підприємства і експерти називають ініціативу спробою узаконити вимивання обігових коштів бізнесу для фінансування державного бюджету…

http://www.kommersant.ua/doc/1794350

* * *

Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Утел" зв'язав чотирьох", у якому пише: "Укртелеком" завершив прийом заявок від потенційних учасників аукціону з продажу підрозділу мобільного зв'язку. Інтерес до купівлі виявили чотири компанії: українські GSM -оператори і російський "Ростелеком". Але те, що останній купить підрозділ, учасники ринку вважають малоймовірним - розвивати мобільний зв'язок третього покоління вигідніше, маючи GSM -ліцензію…

http://www.kommersant.ua/doc/1794335

* * *

Видання "Економічні вісті" у публікації "Консорціум опрацьовують" пише: напередодні важливих переговорів президента Віктора Януковича з російським колегою Дмитром Медведєвим, які, як очікує прем'єр Микола Азаров, зіграють вирішальну роль у визначенні подальших умов газової співпраці між країнами, прес-служба правлячої Партії регіонів пояснила суть пропозицій Києва, які повинні сприяти зниженню ціни на російський газ…

http://state.eizvestia.com/full/konsorcium-prorabatyvayut

* * *

Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Нацбанк закликали до закону", у якому пишуть: Мін’юст вказав на помилку в тлумаченні Нацбанком порядку ідентифікації осіб, які міняють валюту. Прорахунок чиновників може стати основою для повної відміни копіювання паспортів при валютообмінних операціях…

http://markets.eizvestia.com/full/nacbank-prizvali-k-zakonu

* * *

"Економічні вісті" публікують матеріал "В очікуванні кризи", у якому пишуть: житло в регіонах поступово дешевшає, але рієлтори сподіваються, що очікування другої хвилі кризи підстібне попит …

http://markets.eizvestia.com/full/v-ozhidanii-krizisa

* * *

Газета "Сьогодні" в публікації "Заробітчани вкладуть гроші в розвиток країни" пише: на рахунках в іноземних банках українські мігранти накопичили 10 мільярдів доларів …

http://www.segodnya.ua/news/14298978.html

* * *

Також "Сьогодні" в публікації "Як в інтернеті крадуть наші гроші і таємниці" пише: хакери читають інформацію з банківських карт, а сайти міськрад вразливі через економію…

http://www.segodnya.ua/news/14298848.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання "Ізвєстія" в публікації "Мерія порахує іноземних виробників" пише: московська влада вирішила стимулювати російських виробників особливим способом. З цією метою було прийнято рішення про складання довгострокових планів закупівель імпортної продукції, необхідної для міста, щоб дати комерсантам можливість запропонувати вітчизняну заміну…

http://www.izvestia.ru/news/503866

(УНІАН)

