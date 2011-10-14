Німецький експерт не виключає санкцій ЄС щодо окремих українських посадовців і бізнесменів

Керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ не виключає санкцій ЄС щодо окремих українських посадовців та бізнесменів у зв’язку з вироком екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Це не просто риторика, а реальні ідеї, які зараз обговорюються в німецькому парламенті, в європейському парламенті, і взагалі, в європейському політикумі», - сказав німецький експерт.

З приводу закликів відібрати в України статус господаря Євро-2012 через вирок Ю.ТИМОШЕНКО Н.ЛАНГЕ висловив думку, що це була емоційна реакція. «Я не знаю, як політики можуть впливати на УЄФА», - зазначив він.

«Що стосується візи в дипломатичному паспорті – то це реально обговорюване питання. Це перший раз, що я працюю в Україні, я чую такі заяви від німецьких політиків», додав Н.ЛАНГЕ.

За його словами, у Європейському Союзі ніхто не вірив у можливість такого вироку екс-прем’єру Ю.ТИМОШЕНКО.

«До останнього моменту в Європейському Союзі ми не думали, що дійсно можливо, що буде цей вирок у цій справі. Цей вирок – великий шок» - підкреслив експерт.