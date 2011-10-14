Росія здивована, що листи Міноборони використали для порушення нової справи щодо Тимошенко

В уряді Російської Федерації здивовані, що лист міністра оборони РФ було використано для порушення нової кримінальної справи щодо екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це пише газета “КоммерсантЪ-Украина” (№ 166 від 14 жовтня).

Видання з посиланням на джерело в урядових колах Росії стверджує, що в уряді РФ наявність якогось наміру у діях Москви заперечують. За словами джерела, для Москви використання листів російського міністра для порушення нової кримінальної справи щодо Ю.ТИМОШЕНКО - велика несподіванка. "Ми ніколи не підтримували Київ в переслідуванні ТИМОШЕНКО і особливо - в ув`язуванні цих кримінальних справ з контрактами між "Газпромом" і "Нафтогазом". Ми неодноразово давали українцям це зрозуміти, причому по всіх каналах. Ніхто і не міг припустити, що лист буде використано саме так", - сказав співбесідник видання.

У свою чергу прес-секретар прем`єра РФ Дмитро ПЄСКОВ відзначив, що Міноборони Росії просто виконувало свою роботу і стягало борги. “Цим і лише цим пояснюються дії відомства", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

За словами начальника Головного слідчого управління СБУ Івана ДЕРЕВ’ЯНКА, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром України Павлом ЛАЗАРЕНКОМ скоїла замах на розтрату коштів держбюджету в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів зобов`язань ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Як сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО, 12 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлено звинувачення у скоєнні злочину згідно з ч. 2 ст. 15 (замах на скоєння злочину є завершеним, якщо особа виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було завершено з причин, не залежних від її волі) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони скоєні в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.