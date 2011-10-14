Провадження щодо "кіотської" та "автомобільної" справ щодо Тимошенко призупинені тимчасово

Провадження у кримінальних справах до екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо грошей за Кіотським протоколом і закупівлі медичних автомобілів призупинені до розгляду вироку Ю.ТИМОШЕНКО апеляційним судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, розслідування вказаних кримінальних справ не закрите, але у зв'язку з вироком Ю.ТИМОШЕНКО у іншій карній справі призупинено і буде відновлено щойно буде отримано дозвіл з боку суду.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума нанесеного державі збитку складає 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висунули звинувачення в нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншого збитку.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув'язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.