Азаров вважає обгрунтованим порушення нової кримінальної справи проти Тимошенко

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає обгрунтованим порушення нової кримінальної справи проти колишнього прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Умані Черкаської області.

"Суть питання мені зрозуміла абсолютно. За ці 405 млн. доларів, які зараз з нас вимагає Міністерство оборони (Росії), хтось же має відповісти? Так, напевно. Хто має відповісти? Ті, хто приймав це рішення. Хто звалив цей борг на країну, на державу", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що якщо відповідні органи порушили кримінальну справу, значить, у них були підстави для цього. "А що вони повинні були робити? Зробити вигляд, що вони цього не знають, не помічають? Давайте ми оцінимо, що вони повинні були робити. Є факт, якому необхідно було дати правову оцінку. Вони могли закрити очі, напевно, а могли їх за службовим обов'язком не закривати. Якби вони закрили очі, вони б несли відповідальність за це. Давайте з цієї позиції підходити», - заявив М.АЗАРОВ.

Водночас він відмовився коментувати, як вплине на хід переговорів з Європейським Союзом виголошення обвинувачувального вироку Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем'єр послався на те, що з цього питання вже висловив свою позицію Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.