Експерти: скасування “зимового” часу матиме масштабні негативні наслідки для України

Експерти переконані, що скасування щорічного переведення годинників на “зимовий” час матиме масштабні негативні наслідки для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції в Києві.

“На жаль, коли ухвалювалося рішення Верховної Ради, з жодним із фахівців не порадилися. Більше того, як показали мої кулуарні розмови з депутатами, багато з них голосували б інакше, якби розуміли, до чого це призведе”, - зауважив віце-президент Академії наук вищої школи України, доктор фізико-математичних наук Максим СТРІХА.

За словами науковця, сезонна зміна часу – вимога європейського законодавства. “Якщо ми йдемо до Європи, то, очевидно, на це теж варто зважати”, – підкреслив М.СТРІХА.

“Наша специфіка пов’язана з використанням різних систем обчислення часу. Гідрометслужба в усьому світі має діяти скоординовано, і ця координація прив’язується до універсального скоординованого часу – Гринвіцького часу”, – сказав директор Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА і пояснив, що коли вводиться місцевий час, виникають розбіжності зі скоординованим часом.

Він заявив, що гідрометеорологи не бачать жодного аргументу для скасування «зимового» часу в Україні.

У свою чергу член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук Микола ПОЛІЩУК заявив, що у разі скасування «зимового» часу, зокрема, на 5-7% зросте кількість ДТП, а кількість загострень серцево-судинних захворювань – на 14-17%.

«Позиція Академії медичних наук України така: українці повинні жити за своїм природнім часом», – констатував М.ПОЛІЩУК.

«Не можна у Києві центральним органам влади починати роботу о 9-й годині. Ніхто у Європі не починає роботу навіть у школах чи університетах о 9-й годині, як у нас. Поїдьте у Польщу – там починається робота о 7-й годині, а в Австрії – о 7-8-й. Ми ж за старою радянською традицією все починаємо о 9-й”, – додав голова Державної комісії єдиного часу та еталонних частот, директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ Ярослав ЯЦКІВ.

На його переконання, на сході України робочий час потрібно починати о 7.00 - 7-30, у Києві – о 8.00, на Закарпатті – о 8.30 – 9.0, тобто запровадити регіональні графіки роботи.

«Великої вигоди зараз у запровадженні «літнього» часу немає. Тобто, говорити про те, що буде економія електроенергії, як це було колись, - не варто. Єдине у доцільності збреження «літнього часу» – максимальне використання світлої частини доби», – зазначив Я.ЯЦКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою встановлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу із додаванням однієї години. Документом визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.