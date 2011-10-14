Кожен другий українець виступає за союз між Україною та ЄС - опитування

Кожен другий українець підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Про це свідчать результати останнього соціологічного опитування Центру Разумкова, передані агентству УНІАН.

Зокрема, прихильників союзу з ЄС - 51,2%. При цьому частка прихильників вступу до Євросоюзу протягом останніх років, за даними опитувань, стабільно перевищує частку противників євроінтеграції.

Орієнтації щодо вступу до Європейського Союзу істотно відрізняються залежно від регіону проживання і віку респондентів.

За даними останнього опитування, якщо жителі західного і центрального регіонів частіше виступають за вступ України до ЄС, то жителі півдня країни – частіше проти, а у східному регіоні частки прихильників і супротивників вступу до ЄС статистично значуще не відрізняються.

Чим молодші респонденти, чим частіше вони виступають за вступ до Євросоюзу. Якщо серед респондентів віком від 18 до 29 років вступ до ЄС підтримують 63%, то серед опитаних віком 60 років і старших – 40,8%.

Роблячи вибір між вступом до Євросоюзу та вступом до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, відносна більшість опитаних (43,7%) підтримують вступ до ЄС (за вступ до Митного союзу виступають 30,5% опитаних).

При цьому жителі західного і центрального регіонів віддають перевагу Європейському Союзу, а жителі півдня і сходу України − Митному союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Частка прихильників вступу до ЄС переважає частку прихильників вступу до Митного союзу у молодшій і середній вікових групах (від 18 до 49 років), тоді як серед тих, кому 50 і більше років, різниця у рівні підтримки вступу до ЄС і до Митного союзу статистично не значуща.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 вересня по 4 жовтня. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.