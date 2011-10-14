Литвин: влада програла від судового процесу над Тимошенко

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що влада програла від судового процесу над колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Хоча, звісно, що від цього ніхто не виграв всередині України”, - сказав спікер. “Насамперед, зрозуміло, програла влада, оскільки сьогодні говорять про те, що Президент має прийняти рішення і визначати, як має діяти суд, водночас мова йде про те, що має бути поділ влади на незалежні гілки - законодавчу, виконавчу і судову. При такому підході, насамперед, програла українська влада”, - підкреслив В.ЛИТВИН.

Водночас, на думку В.ЛИТВИНА, у цій ситуації “виграли ті, хто найбільш гучно сьогодні захищає Ю.ТИММОШЕНКО, тому що частина цих людей намагаються на цьому фоні перехопити, так би мовити, її електорат, її політичну підтримку”. За словами голови ВР, вони, декларуючи захист Ю.ТИМОШЕНКО, водночас “вечорами гучно і тихо святкують цей день, піднімають келихи і проголошують приблизно такі слова: “Слава Богу, що українська влада розчистила нам дорогу до того, щоб ми мали більшу перспективу”.

“Коли я дивлюся на це фарисейство, то спливає уже хрестоматійна фраза –навіщо ті вороги, якщо є такі друзі”, - додав він.

“Я розумію, що в українській політиці домінує цинізм, але не можна цей цинізм доводити до такого абсурду, бо це спотворює саме життя в Україні”, - зазначив спікер.

В.ЛИТВИН вважає, що рішення суду щодо Ю.ТИМОШЕНКО - це трагедія не тільки для Ю.ТИМОШЕНКО і для її рідних та “для певної частини однодумців”, а й також “великою проблемою обернулося для України”.

Він наголосив, що сьогодні “є спроба політичного середовища поділити Україну на тих, хто підтримує це рішення суду, і на тих, які виступають проти”. “Використовується черговий привід для поділу України, що дуже погано”, - сказав голова ВР.

Говорячи про зовнішню реакцію щодо вироку Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН сказав, що “сьогодні на Україну дивляться не крізь призму України, її потреб, її ваги, її можливостей, її місця в цьому бурхливому світі, а дивляться на Україну крізь призму політики”.

“Сьогодні міжнародні організації, зарубіжні країни - і що дивно, вони демонструють таку одностайність, хоча не є такими великими союзниками між собою, - вони намагаються виступати в ролі суб’єктів внутрішньої політики України і визначати внутрішню політику України, а це можна робити виключно через політиків, не через народ”, - додав він. За словами В.ЛИТВИНА, вони “визначають собі симпатії” і при цьому кажуть, що “так, можливо, в цих симпатій є певні проблеми, не всі вони такі чесні і демократичні, але вони в даному випадку будуть керовані з нашого боку”.

В.ЛИТВИН вважає, що “це велика трагедія для України”. За його словами, “оця реакція вмотивована такими чинниками - чинниками забезпечити вплив на Україну”.