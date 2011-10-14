Україна і Європейський Союз погоджують дату проведення саміту - МЗС

Україна і Європейський Союз погоджують дату проведення саміту Україна - ЄС.

Про це повідомив УНІАН директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Зараз Київ і Євросоюз у діалозі один з одним визначаються із зручною для обох сторін датою проведення саміту Україна - ЄС, який орієнтовно повинен відбутися у середині грудня 2011 року», - сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, поки що МЗС України не називає остаточної дати проведення саміту. Він зазначив, що відповідна дата буде названа прес-службою Президента України.

«Питання конкретної дати є суто технічним і залежить від графіка керівництва Європейського Союзу і Президента України», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, на саміті Україна - ЄС в грудні планувалося парафувати угоду про асоціацію, що включає поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.