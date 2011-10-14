В офіційних календарях лідерів ЄС зустрічі з Януковичем поки не заплановані

Брюссель . В офіційних календарях лідерів Європейського Союзу на наступний тиждень, оприлюднених на їхніх сайтах, зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ поки не фігурують.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таких зустрічей не позначено у календарях ні Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, ні Президента Європейської Ради Германа Ван РОМПЕЯ, ні Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА.

Так, згідно з календарем Ж.БАРРОЗУ, 20 жовтня (день, на який був запланований візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя – УНІАН) у нього передбачені виступ на конференції щодо нового багаторічного бюджету ЄС, відвідування запуску супутника для системи GALILEO, а також зустрічі з Президентом Уругваю Мухіка КОРДАНО і генеральним секретарем Соціалістичної партії Португалії Антоніо Хосе СЕГУРО.

Президент Європейської Ради 20 жовтня планує зустрітися з Президентом Уругваю, а також х прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

Президент Європарламенту – виступити на конференції щодо нового багаторічного бюджету ЄС, а також зустрітися з Президентом Уругваю.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у дипломатичних джерелах ЄС повідомили про те, що лідери Євросоюзу планували не скасувати зустріч з українським Президентом, а використати її для того, щоб донести важливість дотримання Києвом демократичних стандартів.