Окремі політичні сили використовують громадські організації для власного піару - податкова міліція

Окремі політичні сили використовують громадські організації для власного піару, вважає перший заступник начальника податкової міліції - начальник Головного управління податкової міліції ДПС України Василь КОВАЛЬ. Таку думку він висловив, коментуючи на брифінгу представникам ЗМІ ситуацію навколо обшуку в приміщенні громадського об`єднання ветеранів-афганців "Ніхто крім нас".

За словами В.КОВАЛЯ, працівники податкової міліції під час проведення обшуку діяли відповідно до чинного законодавства. "Ніяких протиправних дій, про які заявляють деякі народні депутати, податкові міліціонери не скоювали. Обшук проводився в рамках Закону. Ніякі документи, які не відносяться до справи і до діяльності громадських організацій не вилучалися і не копіювалися", - заявив В.КОВАЛЬ.

В.КОВАЛЬ також повідомив, що лідер Всеукраїнської громадської організації ветеранів-афганців «Ніхто крім нас» Олександр КОВАЛЬОВ є співзасновником фірми, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму в 2,8 млн. грн.

За його словами, підприємство, співзасновником якого є О.КОВАЛЬОВ, має шахту в Донецькій області, яка займається видобутком вугілля, однак оформлення безтоварних операцій відбувається на фіктивних контрагентів, а саме вугілля компанія поставляла п`яти підприємствам.

Згідно з рішенням суду в Донецькій області, був проведений обшук приміщення компанії, що знаходиться на вул. Велика Васильківська. В.КОВАЛЬ заявив, що податківці не були повідомлені про те, що в даному приміщенні розташовується також офіс організації «Ніхто крім нас».

Він також повідомив, що податківці за підсумками обшуку не виявили документів, які свідчать про фіктивну діяльність компанії.

Як повідомляв УНІАН, податкова міліція за підтримки збройних співробітників спецпідрозділів 13 жовтня вранці проводила обшук в офісі організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» в Києві.

Також обшук проводився в квартирі лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА.

У прес-центрі Державної податкової служби в м. Києві повідомили, що співробітники управління податкової міліції проводили обшук на виконання доручення слідчого відділу податкової міліції ДПСУ в Донецькій області та постанови Центрального міського районного суду м. Макіївки.

Обшук проводився в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Тим часом, ветерани Афганістану, за даними «Спільної справи», пов`язують дії правоохоронців виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв`язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, і підготовкою на 14 жовтня всеукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу всіх воїнів-афганців і дати новий поштовх політичної активності всьому суспільству, відзначається в повідомленні.