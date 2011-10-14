Анонс на 17 жовтня

* З нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю Федерація профспілок України проведе Всеукраїнську акцію «Профспілки проти бідності», в якій візьмуть участь представники трудових колективів підприємств, установ, організацій усіх галузей економіки та регіонів України. Акція розпочнеться з мітингу на майдані Незалежності, а потім продовжиться біля КМУ. За підсумками акції буде прийнята Резолюція учасників Всеукраїнської акції з вимогами та пропозиціями до Президента України, ВРУ, КМУ.

* Розпочнеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* В рамках 3-го Міжнародного форуму з відновлюваної енергетики та енергоефективності REF-2011 відбудеться прес-конференція на тему: "Основа для розвитку відновлюваної енергетики в Україні створена. Коли з`явиться повноцінна галузь?". Учасники: Микола Пашкевич, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження; Віталій Давій, президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України; Штефан Гсангер, генеральний секретар Всесвітньої вітроенергетичної асоціації WWEA.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: "Росія - Україна: нові перспективи або повторення пройденого?" Учасники в Києві: Валентин Землянський, незалежний експерт з питань енергетики; Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента". У Москві: Євген Мінченко, директор Міжнародного інституту політичної експертизи; Костянтин Симонов, гендиректор Фонду національної енергетичної безпеки; Олексій Мухін, директор Центру політичної інформації.

* Прес-конференція з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю на тему: «Рівень бідності в Україні». Учасники: директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН ім. Птухи Україна Ела Лібанова та заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Запрошені також представники Представництва ООН в Україні.

* Прес-конференція народного депутата України Ірини Бережної на тему: «В Україні треба посилити законодавство щодо захисту тютюну та алкоголю від підробки, виконавши вимоги ВООЗ». Відповідно до Рамкової Конвенції ВООЗ, Україна зобов`язалася активно боротися з незаконним обігом тютюнових виробів.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63