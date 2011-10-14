Головне на 14 жовтня

Фінанси

S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії. Прогноз - «негативний»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S&P) знизило довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії на один пункт, до АА- з АА, повідомляє Reuters.

Прогноз по рейтингу "негативний".

Причинами зниження рейтингу стали високий рівень безробіття в Іспанії і великий борг приватного сектора.

"Незважаючи на ознаки стійкості економічних показників впродовж 2011 року, ми бачимо підвищений ризик для перспективи росту через високий рівень безробіття, посилення фінансових умов, як і раніше високого рівня боргу приватного сектора і ймовірного уповільнення економічного зростання основних торгових партнерів Іспанії", - сказано у заяві S&P.

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Мінфін задовольнив одну заявку на 250 млн. грн. на сьогоднішньому аукціоні з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому позаплановому аукціоні з розміщення п`ятирічних і десятилітніх індексованих (з прив`язкою до долара) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) задовольнило одну заявку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі інвестиційної компанії Dragon Capital, Мінфін задовольнив одну подану заявку за п`ятирічними облігаціями на загальну суму 250 млн. грн. Прибутковість передбачувано становить 8,75%. Попит на десятирічні облігації відсутній.

Нагадаємо, незважаючи на те, що графіком розміщення ОВДП на 4-й квартал 2011 р., який Мінфін оприлюднив на початку поточного тижня, було передбачене проведення тільки двох аукціонів з розміщення індексованих паперів, це вже третій аукціон. У результаті перших двох розміщень, які відбулися 4 і 7 жовтня, до держбюджету вдалося залучити 2,603 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою № 1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять роки) облігаціями з вартістю, що індексується, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період становить 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні і юридичні особи.

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Податкові адміністрації очікує значна ротація кадрів, особливо в Києві - голова ДПСУ

Регіональні податкові адміністрації очікує значна ротація кадрів, але особлива увага приділятиметься керівному складу ДПА у м. Києві.

Про це заявив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО в коментарі УНІАН.

За його словами, масштабна реорганізація регіональних органів податкової служби розпочалася відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Першими під реформування потрапили 11 регіонів – ДПА у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та ДПА у Києві.

„Територіальні органи очікують певні зміни у кадровому складі. В регіонах податківці безпосередньо спілкуються з платниками податків, тому роботі кожного працівника приділятиметься значна увага. Перш за все, оцінюватиметься фаховий рівень та особистісні якості працівника”, - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

На думку податківця, такий підхід має стати на заваді корупційним проявам в податковій службі. Адже сьогодні почастішали випадки, коли в передчутті змін деякі з посадовців намагаються використати свою посаду для збагачення.

Так, за його даними, лише за 9 місяців поточного року з органів ДПС звільнено 186 осіб. Загалом з початку поточного року правоохоронними органами порушено 198 кримінальних справ стосовно працівників органів Державної податкової служби, за фактами хабарництва – 54 кримінальні справи.

„Ми розуміємо, що процес боротьби з корупцією буде нелегким, але перші кроки вже зроблено – розпочато реорганізацію служби на місцях, проводиться серйозна ротація кадрів, більш жорсткими стали вимоги до наших фахівців. У той же час проводиться удосконалення адміністрування податків у напрямі зменшення впливу людського фактору, що, відповідно, усуне умови для проявів корупції”, – підсумував голова ДПС України.

Довідка УНІАН. Реорганізація регіональних податкових органів проводиться відповідно до постанови КМУ «Про створення територіальних органів Державної податкової служби» №981 від 21 вересні 2011 р.

Головою комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації у м. Києві призначено Ірину НОСАЧОВУ.

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Міжнародні відносини

МЗС продовжує готувати візит Януковича до Брюсселя, запланований на 20 жовтня

Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, запланований на 20 жовтня, готується.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Ми продовжуємо готувати візит Президента, запланований на 20 жовтня», - сказав він, додавши, що остаточну дату візиту повідомить прес-служба глави держави.

О.ВОЛОШИН також поінформував, що 19 жовтня відбудеться візит до Брюсселя першого віце-прем’єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі Андрія КЛЮЄВА для участі в черговому раунді переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС.

«Самі по собі ці візити є незалежними і один зовсім не підміняє інший», - зазначив О.ВОЛОШИН.

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Євросоюз може виділити Україні у рамках «Східного партнерства» близько 600 млн. євро

Варшава. Європейський Союз до 2014 року у рамках ініціативи «Східне партнерство» може виділити на розвиток двосторонньої співпраці з Україною близько 600 мільйонів євро, що становить половину всіх зарезервованих на двостороннє співробітництво для шести держав-учасниць цієї програми коштів на вказаний період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі, відповідаючи на запит агентства.

У Міністерстві відзначили, що Єврокомісія зарезервувала на проекти в Україні цього року 135 мільйонів євро, наступного - 154 мільйони євро, а у 2013 році – 180 мільйонів євро.

Як повідомили у МЗС Польщі, у 2010 році на двостороннє співробітництво з Україною було зарезервовано 126 млн. євро, не уточнивши, яка частина з цих коштів була витрачена.

Україна, крім коштів на двостороннє співробітництво, зможе отримати частину фінансування у рамках регіонального співробітництва «Східного партнерства», на яке виділено 350 млн. євро.

Міністерство нагадало, що Єврокомісія в травні задекларувала збільшення фінансування програми „Східного партнерства” на близько 1,2 млрд. євро до 2014 року, які також планується спрямувати на розвиток демократії, ринкової економіки та громадянського суспільства.

У прес-службі також відзначили, що 1,9 млрд. євро на розвиток співробітництва з державами «Східного партнерства», про що вказано у кінцевій декларації другого саміту ініціативи, буде спрямовано виключно на співпрацю із шістьма державами-учасницями.

За даними МЗС Польщі, Єврокомісія планувала цього року виділити з цих коштів близько 440 мільйонів євро (після 360 мільйонів євро торік).

Як повідомляв УНІАН, за даними польського МЗС, Євросоюз планує виділити на проекти "Східного партнерства" 1,8 млрд. євро до 2014 року, 1,2 млрд. з яких буде виділено на розвиток двостороннього співробітництва.

Наприкінці вересня голова МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ після саміту "Східного партнерства" у Варшаві заявив, що учасники задекларували готовність збільшити на 150 мільйонів євро фінансування цієї програми до 2014 року.

У «Східне партнерство» включені Україна, Білорусь, Грузія, Молдова, Азербайджан та Вірменія.

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В офіційних календарях лідерів ЄС зустрічі з Януковичем поки не заплановані

Брюссель. В офіційних календарях лідерів Європейського Союзу на наступний тиждень, оприлюднених на їхніх сайтах, зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ поки не фігурують.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таких зустрічей не позначено у календарях ні Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, ні Президента Європейської Ради Германа Ван РОМПЕЯ, ні Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА.

Так, згідно з календарем Ж.БАРРОЗУ, 20 жовтня (день, на який був запланований візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя – УНІАН) у нього передбачені виступ на конференції щодо нового багаторічного бюджету ЄС, відвідування запуску супутника для системи GALILEO, а також зустрічі з Президентом Уругваю Мухіка КОРДАНО і генеральним секретарем Соціалістичної партії Португалії Антоніо Хосе СЕГУРО.

Президент Європейської Ради 20 жовтня планує зустрітися з Президентом Уругваю, а також х прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

Президент Європарламенту – виступити на конференції щодо нового багаторічного бюджету ЄС, а також зустрітися з Президентом Уругваю.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у дипломатичних джерелах ЄС повідомили про те, що лідери Євросоюзу планували не скасувати зустріч з українським Президентом, а використати її для того, щоб донести важливість дотримання Києвом демократичних стандартів.

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Соцполітика

В Україні на 10 робочих місць претендує 48 осіб

В Україні у вересні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 48 осіб (на 1 січня п.р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку у державній службі зайнятості, на 1 жовтня 2011 року становила 420 тис. осіб, що на 28,3 тис. осіб менше, ніж на 1 вересня п.р.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 жовтня 2011 року становила 87,3 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).

Держстат також повідомляє, що у вересні п.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з серпнем на 6,5%, або на 27,9 тис. осіб, і на 1 жовтня становила 404,5 тис. осіб.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 25,8%, або на 140,4 тис. осіб (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 жовтня 2011 року становив 1,5% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2011 року – 2,1%).

Кількість безробітних, які на 1 жовтня п.р. одержували допомогу з безробіття, становила 281,1 тис. осіб, що на 9,4%, або на 29,2 тис. осіб, менше порівняно з даними на 1 вересня п.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 жовтня 2011 р. становила 885 грн., що на 7 грн. більше, ніж на 1 вересня п.р.

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Ужгород перейшов на місцевий час - на годину пізніше, ніж загалом в Україні

Ужгород. Депутати Ужгородської міської ради прийняли рішення, згідно з яким установам та підприємствам міста з 1 листопада 2011 року пропонується розпочинати роботу на годину пізніше, ніж загалом в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час пленарного засідання сесії міськради булое ухвалено рішення «Про зміну роботи підприємств, установ та організацій», за яке проголосували 60 депутатів, один не голосував.

«Так, уроки у міських школах починатимуться не о 8-й, а о 9-й годині, а робота інших організацій починатиметься не о 9-й, а о 10-й», - повідомив мер Ужгорода Віктор ПОГОРЕЛОВ.

Депутати мотивували своє рішення тим, що закарпатці звикли до старого, «зимового» часу, і рішення Верховної Ради про його скасування згубно відіб’ється на здоров’ї місцевих жителів.

«Наші діти просто не будуть висипатися, тому це негативно впливатиме на їхню психіку», - повідомила на сесії депутат міської ради, головний лікар Ужгородської дитячої поліклініки Єлизавета ЛЯХ.

Також депутати доручили Ужгородському міськвиконкому розробити рішення, яким запропонувати починати роботу підприємств, установ та організацій на годину пізніше.

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ПЕК

Допит Тимошенко у справі ЄЕСУ продовжать 17 жовтня

Допит екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у кримінальній справі щодо боргів корпорації "ЄЕСУ" перед Міністерством оборони Росії продовжать у понеділок, 17 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, у четвер, 13 жовтня, слідчий почав допит Ю.ТИМОШЕНКО, проте, він був припинений з ініціативи Ю.ТИМОШЕНКО і її адвоката Сергія ВЛАСЕНКА.

"Допит перенесено на понеділок", - сказав Ю.БОЙЧЕНКО, зазначивши, що необхідність перенесення допиту С. ВЛАСЕНКО обгрунтував своєю зайнятістю, підкресливши, що він має намір бути адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО у цій справі.

Водночас Ю.БОЙЧЕНКО повідомив, що екс-прем`єру учора пред`явили постанову про порушення щодо неї кримінальної справи і постанову про її притягнення до карної відповідальності, проте вона відмовилася її підписувати за відсутності свого адвоката, у зв`язку з чим був складений відповідний протокол.

За словами начальника прес-служби ГПУ, слідчі розійшлися з С. ВЛАСЕНКОМ, який відвідував Ю.ТИМОШЕНКО, "у декілька хвилин".

І таким чином, зазначив він, враховуючи обставини, що склалися, допит буде продовжений наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО заявив, що щодо Ю.ТИМОШЕНКО порушена нова кримінальна справа - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ’ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ вчинила замах на розтрату коштів держбюджету України у особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. У червні цього року в ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, у якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" у сумі 405,5 млн. дол.

Ю. ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

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В Україні видобуток нафти та газу скорочується

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, у січні-вересні скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року до 2 млн. 500,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У тому числі підприємства НАК "Нафтогаз України" у січні-вересні скоротили об`єм видобутку нафти і газового конденсату на 6,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млн. 299,7 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН у 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 10,3% порівняно з 2009 роком, до 3 млн. 545,6 тис. тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування" ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", що входять до складу НАК "Нафтогаз України".

Також українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, у січні-вересні скоротили видобуток газу на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 14 млрд. 984,3 млн. куб. м, у т.ч. підприємства НАК "Нафтогаз України" скоротили об`єм видобутку на 2% - до 13 млрд. 476,1 млн. куб. м.

У вересні українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, збільшили видобуток природного газу на 0,6% порівняно з вереснем 2010 року, до 1 млрд. 630,0 млн. куб. м, у т.ч. підприємства НАК "Нафтогаз України" скоротили об`єм видобутку на 1,5% - до 1 млрд. 459,5 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток газу на 5,3% порівняно з 2009 роком, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.

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Промисловість

В Україні роздрібний товарообіг підприємств зріс на 15% – до 248 млрд. грн.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-вересні 2011 р. (у порівняльних цінах) зріс на 14,6% порівняно з січнем-вереснем 2010 року і становив 247,7 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-серпня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України.

При цьому найбільше зростання відзначено у Київській області – на 23,5% – до 11 млрд. 842,4 млн. грн., Черкаській області – на 21,4% – до 5 млрд. 071,5 млн. грн., Вінницькій області – на 20,8% – до 5 млрд. 186,3 млн. грн., Івано-франківській області — на 17,6% - до 4 млрд. 493 млн. грн., Житомирській області — на 17,4% - до 4 млрд. 696,8 млн. грн.

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Підприємства України завершили січень-серпень з позитивним фінрезультатом 64,82 млрд.грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-серпні 2011 року склав 64 млрд. 820,4 млн. грн. проти 39 млрд. 361,9 млн. грн. за січень-серпень 2010 року.

Про це повідомляють на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період прибуток отримали 58,9% підприємств країни, їх фінансовий результат склав 130 млрд. 607,7 млн. грн.

Зі збитком звітний період завершили 41,1% підприємств України, їх фінрезультат склав 65 млрд. 787,3 млн. грн.

За даними Держстату, звітний період завершили зі збитком 43,6% промислових підприємств України, їх фінрезультат склав 25 млрд. 667,5 млн. грн. Прибуток отримали 56,4% промпідприємств - вони завершили період з фінрезультатом 70 млрд. 470,3 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-серпень 2011 року склав 44 млрд. 802,8 млн. грн..

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році склав 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти "мінус" 31,6 млрд. грн. за 2009 рік.

У 2010 році прибуток отримали 63,2% підприємств країни - вони завершили рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком 2010 рік завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат склав 90 млрд. 883,7 млн. грн.

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Агро

Азаров прогнозує хорошу кон’юнктуру на ринку зерна

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ прогнозує хорошу кон`юнктуру на ринку зерна.

Про це він заявив на засіданні економічного прес-клубу, повідомляє прес-служба КМУ.

Глава уряду закликав аграріїв завершувати збирання кукурудзи, не боятися вкладати у це кошти, оскільки на зовнішніх ринках залишається дефіцит продовольства, і зберігається хороша кон`юнктура для експорту зернових. "Для внутрішніх потреб нам потрібно близько 5 млн. тонн кукурудзи, а ми вже зараз намолотили 12 млн. тонн і очікуємо її урожай на рівні 20 млн. тонн. Зараз наше завдання - утримати ціну на внутрішньому ринку, щоб виробник окупив свої витрати", - підкреслив М. АЗАРОВ.

Він зазначив, що дефіцит продовольства на світових ринках залишається, тому попит на кукурудзу збережеться, і ціни на неї підвищуватимуться.

М. АЗАРОВ нагадав, що селяни і зернотрейдери висловлювали стурбованість зниженням світових цін на зернові. Уряд провів консультації з аграріями, під час яких прем`єр-міністр запевнив, що це тимчасове кон`юнктурне явище, і ціни на зернові підвищуватимуться.

"Експорт зернових зараз вирівнюється, тим більше, що на світових зернових ринках ціни ростуть. Так, було серйозне падіння цін, але я селянам говорив, що це падіння циклічне і незабаром буде зростання цін. Так і сталося", - підкреслив М.АЗАРОВ.

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УНІАН