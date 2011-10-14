Курс НБУ на 17.10.11

Офіційний курс НБУ на 17.10.11100 USD США - 797.5700 (на 14 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1101.2049 (на 14 жовтня - 1094.8243)10 RUR - 2.5736 (на 14 жовтня - 2.5562)Облікові курси банківських металів на 17.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-133672.73 (на 14 жовтня-133433.46)961XAG10Срібло-2537.87 (на 14 жовтня-2549.83)962XPT10Платина-123304.32 (на 14 жовтня-122905.54)964XPD10Паладій-48252.99 (на 14 жовтня-48252.99)

Офіційний курс НБУ на 17.10.11 100 USD США - 797.5700 (на 14 жовтня - 797.5700) 100 EUR - 1101.2049 (на 14 жовтня - 1094.8243) 10 RUR - 2.5736 (на 14 жовтня - 2.5562) Облікові курси банківських металів на 17.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 133672.73 (на 14 жовтня - 133433.46) 961 XAG 10 Срібло - 2537.87 (на 14 жовтня - 2549.83) 962 XPT 10 Платина - 123304.32 (на 14 жовтня - 122905.54) 964 XPD 10 Паладій - 48252.99 (на 14 жовтня - 48252.99)

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