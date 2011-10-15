Лише Європейський суд з прав людини скасує вирок Тимошенко – Турчинов

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що опозиція в питанні скасування вироку у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО сподівається лише на Європейський суд з прав людини.

Про це він заявив в ефірі Шустер Live в п`ятницю.

За словами О.ТУРЧИНОВА, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та його оточення прекрасно розуміють, що справа проти Ю.ТИМОШЕНКО не буде доведена до логічного завершення.

Водночас, він висловив сумнів, що апеляційний суд скасує вирок Печерського суду Києва у справі екс-прем’єра.

"Я не сподіваюся на апеляцію. Сьогодні в Україні, на жаль, не існує правосуддя. Європейський суд поставить тут крапку, і вони (влада) це розуміють", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, представники влади настільки бояться Ю.ТИМОШЕНКО, що "у них відбувається параліч розуму".

"Вони страхуються, розуміючи, що ця справа довго не проіснує, відкриттям нової справи. На всяк випадок, щоб не випустити з в`язниці", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він додав, що у справі про нібито незаконні оборудки у корпорації «Єдині енергетичні системи України», ще колишній Президент України Леонід КУЧМА "зламав свої зуби".

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

12 жовтня адвокат екс-прем’єра Юрій СУХОВ заявив, що захист наступного тижня планує звернутися до Апеляційного суду Києва для оскарження вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.