Кабмін створив орган з контролю за держзакупівлями ліків

Кабінет міністрів створив Раду з питань функціонування системи охорони здоров`я, яка повинна взяти під контроль державні закупівлі ліків, повідомляє тижневик "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією видання, даний орган очолить перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

"Ця рада фактично має взяти на себе всі основні напрямки роботи МОЗ, пов`язані з лікарським забезпеченням громадян, і, перш за все, взяти під контроль держзакупівлі", - пише видання.

"Нещодавно мало не звели в могилу одного міністра. Він пив прописані антибіотики, а ефекту - ніякого. Перевірили - виявилася крейда!", - заявив А.КЛЮЄВ у коментарі "Дзеркалу тижня".

За його словами, держава зобов`язана створити «серйозну, непідкупну систему контролю», вітчизняних та імпортних ліків. «І взагалі, ця сфера потребує радикального наведення порядку», - підкреслив перший віце-прем’єр.

"Мені вже підготували перелік фірм, які займаються всіма цими тендерними ігрищами, завезенням неякісних медикаментів, підробок і т. д. І ми ними займемося. Почнемо з підвищення контролю якості на митниці. Цієї сфери дерегуляція не торкнеться - навпаки", - запевнив А.КЛЮЄВ.