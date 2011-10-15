У Донецьку мітингувальники закликали ЄС заборонити Януковичу в'їзд на територію Євросоюзу

На мітингу в Донецьку 14 жовтня представники опозиційних сил закликали політичних лідерів Європи та керівництво міжнародних організацій заборонити в`їзд на територію ЄС президенту України Вікторові ЯНУКОВИЧУ, членам уряду і судді Родіону КІРЄЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, понад 100 учасників мітингу, членів партій і громадських організацій, що входять до Комітету опору диктатурі («ВО« Батьківщина », «Фронт Змін», «України Майбутнього», « За Україну! », Європейська партія України, Партія Захисників Вітчизни, «Громадянська позиція», ВО «Свобода», Конгрес українських націоналістів, Народний рух України тощо) висловили свій протест авторитарним діям влади стосовно представників опозиції в цілому, і у відношенні Юлії ТИМОШЕНКО зокрема.

Виступаючі засудили антиєвропейські дії нинішньої української влади по відношенню до своїх опонентів і до суспільства в цілому, підкреслили, що «президент України перейшов межу, за якою вже не діють ні Конституція, ні закони, межу, за якою влада тримається тільки на багнетах силових структур» .

В ухваленій після мітингу резолюції учасники акції закликали політичних лідерів Європи «бойкотувати представників сучасної української влади на міжнародних конференціях, самітах і форумах, як тих, хто сприяє встановленню авторитарного режиму в незалежній країні».

Вони також закликали європейців «заблокувати особисті рахунки в європейських банківських установах як представників олігархічної верхівки, так і низів правлячого режиму».

«Від чинної влади, у свою чергу, вимагаємо звільнення всіх політичних в`язнів, відновлення відкритих судових розглядів і повернення судової системи Україна в правове русло, а не використовувати її як засіб розправи над опонентами правлячого режиму», - йдеться в ухваленій резолюції.