Литвин припускає, що Україна може перейти в Митний союз

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН припускає, що Україна може надати перевагу Митному союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, якщо йтиметься про припинення ЄС діалогу про асоціацію з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада", говорячи про можливість згортання діалогу з ЄС через справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами спікера, "економічна складова у співпраці з ЄС на перших порах не буде проглядатись, бо ж ви прекрасно розумієте, що конкуренція української продукції не є надто високою”. “Ви прекрасно розумієте, що з нашою, скажімо, продукцією аграрною вийти на ринки, утвердитись – не так то просто буде", - додав В.ЛИТВИН. При цьому він зазначив, що “нам головне не втратити ринки, які ми мали”.

Водночас голова ВР зазначив: “А от Росія каже, що якщо ви будете співпрацювати в рамках Митного союзу, то в рік отримаєте плюс 9 мільярдів доларів”. За його словами, в такому випадку «ми закриємо всі проблеми з Пенсійним фондом».

Як наголосив В.ЛИТВИН: "Я можу прогнозувати такий розвиток подій - якщо буде надалі продовжуватись або візьме гору позиція тих європейських політиків, які говорять, що, враховуючи справу ТИМОШЕНКО, треба припинити з Україною мати справу або технічно тільки вести перемовини про зону вільної торгівлі, то я думаю, що Україна відмовиться від такої позиції, особливо коли буде категоричне заперечення проти визначення європейської перспективи, і буде робити ставку на економічний прагматизм".

При цьому спікер додав, що “шкода буде, бо це призведе до чергового переосмислення процесів в Україні, в тому числі у суспільстві". Він наголосив, що ні в якому разі не можна європейський курс протиставляти співпраці з Росією.