Компанії Британії та США представили ЄС перелік рейдерських захоплень в Україні

Компанії Великої Британії та США представили ЄС перелік із близько 50 випадків корпоративного рейдерства в Україні за часів президентства Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє EUobserver.

“Компанії Великої Британії та США подали інституціям ЄС перелік з близько 50 випадків “корпоративного рейдерства” за часів Януковича – практики, коли фірма, що має зв`язки у владі, захоплює компанію, створену західним інвестором. Зокрема, називають імена міністрів кабінету Януковича”, - пише видання у статті "Україна ігнорує протести ЄС і починає нову справу проти Тимошенко".