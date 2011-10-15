Керівник Севастополя і міністр оборони Росії обговорили питання життєдіяльності ЧФ РФ

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА і міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКІВ обговорили питання забезпечення життєдіяльності Чорноморського флоту Росії і взаємодії в соціально-економічному розвитку Севастополя.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у Севастопольській МДА, зустріч відбулася учора в ході робочої В.ЯЦУБИ до Москви.

На зустрічі, зокрема, йшлося про розпочате у поточному році в мікрорайоні «Бухта Козача» (відповідно до раніше ухваленого міськрадою Севастополя рішення про виділення ЧФ РФ 30 гектарів землі під забудову) будівництво житла для сімей військовослужбовців, де протягом декількох років планується збудувати 1260 квартир.

В.ЯЦУБА в зв`язку з цим наголосив на необхідності участі російської сторони в розвитку соціальної інфраструктури міста, а саме у будівництві в мікрорайоні дитячого комбінату на 400 місць, а також загальноосвітньої школи.

Крім того, керівник Севастополя порушив питання про збільшення кількості замовлень на ремонт суден на 13-му судоремонтному заводі Чорноморського флоту, а також кораблів ЧФ РФ на севастопольських судоремонтних підприємствах.

За даними співрозмовника агентства, В.ЯЦУБА також попросив А.СЕРДЮКОВА втрутитися в ситуацію із заборгованістю із заробітної плати в сумі 4,5 млн. грн. на російському підприємстві «Лазаревське адміралтейство».

Як додали у Відділі у справах преси і інформації Севастопольської МДА, В.ЯЦУБА «відзначив тісні і дружні зв`язки, що склалися у міського керівництва з командуванням ЧФ РФ, і висловив упевненість, що спільна робота з рішення соціальних питань буде продовжена».

У зустрічі взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.