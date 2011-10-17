Влада Росії здала Крим «донецьким бандитам» - Грач

Москва. Народний депутат України, голова Комуністичної партії робітників і селян (КПРС), голова всеукраїнської організації руху «Интернациональная Россия» Леонід ГРАЧ заявляє, що влада Росії здала Крим «донецьким бандитам».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Л.ГРАЧ сказав, виступаючи на конференції міжнародного руху «Интернациональная Россия» в Москві.

«Сьогодні істинно російський Крим зданий донецьким бандитам самим російським керівництвом. Це дійсно так - зданий МЕДВЕДЄВИМ рік тому під час парламентських виборів до Верховної ради Криму», - сказав Л.ГРАЧ.

Він зазначив, що до Криму з Донецька було направлено близько 60 осіб, які призначені на ключові посади в органах влади.

За словами Л.ГРАЧА, представники Партії регіонів «взяли на короткий поводок» всі російські організації.

«Є інформація, що адміністрація нинішньої Російської держави поставила на перемогу ЯНУКОВИЧА, і тому всіх інших - геть», - сказав він.

Л.ГРАЧ вважає, що Крим є розмінною монетою в геополітичних іграх Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Якщо Україна в НАТО, то Росії доведеться йти з Криму, а якщо влада поб`є горшки з Росією, то ПРО точно стоятиме, у тому числі в Севастополі», - сказав він.

Разом з тим він підкреслив, що висувати Криму, де живуть 60% етнічних росіян, претензії за проросійську позицію теж саме, що звинувачувати Львівську область у любові до військових Української повстанської армії.

Л.ГРАЧ сподівається, що після обрання прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА на посаду Президента Росії ситуація зміниться, в тому числі зі створення Євразійського союзу. За його словами, В.ПУТІН останнім часом зробив дуже багато, щоб Україна наближалася до Митного союзу.

Л.ГРАЧ також сподівається, що позиція В.ПУТІНА зі створення Євразійського союзу не зміниться після президентських виборів. «Сподіваюся на лідера, який не буде подібний українському лідерові, що перед виборами сказав одне, а після - інше», - зазначив народний депутат.