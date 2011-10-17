Стросс-Кан готовий до допиту у справі про мережу повій у Ліллі
09:41, 17 жовтня 2011Різне
0
Колишній голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, щоб захистити свою репутацію, готовий до допиту у справі про можливу причетність до нелегальної мережі повій у Ліллі на півночі Франції.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, так 62-річний політик із Соціалістичної партії Франції відповів на запитання кореспондента агентства «Франс Прес».
Політичній кар`єрі Д.СТРОСС-КАНА було покладено край через звинувачення у спробах згвалтування. Пізніше ці звинувачення було з нього знято.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter