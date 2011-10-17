ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Хвиля світових страйків: У Римі протестують проти жадності фінансових інститутів і корпорацій", у якому пише: в суботу у 82-х країнах світу пройшли акції протесту. Римська демонстрація стала наймасовішою. Там поліція застосовувала водомети і сльозогінний газ проти протестувальників, які влаштували пожежу у будівлі міноборони Італії…

http://delo.ua/world/volna-mirovyh-zabastovok-v-rime-protestujut-protiv-zhadnosti-fina-166199/

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Також "Дєло" у публікації "Венеціанська комісія вважає Кірєєва негідним судити Тимошенко" пише: Венеціанська комісія вважає, що суддя Родіон Кірєєв не мав права судити Тимошенко через відсутність у нього статусу постійного самостійного судді…

http://delo.ua/ukraine/venecianskaja-komissija-schitaet-kireeva-nedostojnym-sudit-timoshen-166197/

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"Дєло" у публікації "Туреччина може заморозити стосунки з ЄС через Кіпр" пише: Анкара заморозить стосунки з 27 країнами Євросоюзу (ЄС), якщо державою-головою ЄС в липні 2012 р. стане Кіпр, заявляє прем'єр міністр країни Реджеп Тайип Ердоган …

http://delo.ua/world/turcija-mozhet-zamorozit-otnoshenija-s-es-iz-za-kipra-166195/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Зустрічні припущення", у якому пише: візит Віктора Януковича у Брюссель 20 жовтня залишається під загрозою відміни з боку Єврокомісії. Допускаючи "негативний варіант" розвитку подій, у МЗС України готуються першими оголосити про зміну планів глави держави. Утім, найбільш ймовірним поки залишається "оптимістичний варіант", який припускає ухвалення закону, що дозволяє виправдати Юлію Тимошенко в Апеляційному суді у вівторок, завершення технічного раунду переговорів про зону вільної торгівлі УКРАЇНА-ЄС у середу і зустріч глави держави з керівництвом Єврокомісії у четвер…

http://www.kommersant.ua/doc/1796748

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "У аграріїв ростуть надії", в якому пише: в українських зернотрейдерів з'явився ще один привід для оптимізму. Росія має намір обмежити експорт зернових в поточному маркетинговому році, якщо він перевищить 24 млн т. Експерти вважають, що це приведе до зростання світових цін на пшеницю і дозволить українським експортерам частково компенсувати втрати від митних зборів, які діяли в липні-жовтні…

http://www.kommersant.ua/doc/1796781

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Газета "Сьогодні" в публікації "В Україні - автодефіцит: у чергах за машинами - навіть депутати" пише: щомісячно автодилери фіксують рекордні об'єми продажів (у січні-вересні попит на авто виріс на +48% порівняно з аналогічним періодом 2010 року) причому навіть в сегменті преміум-класу (14% загальної кількості проданих авто, у попередні роки - не більше 10%). Якщо влітку ажіотаж почався у зв'язку з розмовами про прийдешнє підвищення мит на імпортні авто до 47%, то пізніше у населення додалися валютні побоювання…

http://www.segodnya.ua/news/14299542.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Сміттєпроводи у будинках хочуть заварити, а на їхньому місці провести кабелі провайдерів" пише: у тарифі за квартплату може з'явитися новий пункт - "ремонт під'їзду"…

http://www.segodnya.ua/news/14299548.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Газпром" пропонує відмінити для нього дію закону" пише: стосунки "Газпрому" з "дочками" апріорі ринкові, до них не треба застосовувати правил контролю за трансфертними цінами, повідомив монополіст уряду. Прем'єр Володимир Путін поки не зміг відмовити газовій монополії…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1394184/gaz_bez_kontrolya

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Також "Відомості" в публікації "Вищий арбітражний суд переписав правила користування грошима" пишуть: Вищий арбітражний суд (ВАС) визнав незаконною комісію за видачу кредиту корпоративним позичальникам - тепер у компаній є можливість пред'явити до повернення раніше сплачені кошти. Може йтися про суми до 75 млрд руб. Також у хороших позичальників з'явилося право змусити банк видати кредит…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1394182/komissiya_vne_zakona

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Роскосмос отримав на ГЛОНАСС 330 млрд рублів" пише: за ці гроші космічне агентство зобов'язалося порівнятися у точності з GPS до 2020 року …

http://www.izvestia.ru/news/504014

(УНІАН)