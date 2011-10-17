Опозиція вимагає завтра декриміналізувати статті по справах Тимошенко та Луценка

11:36, 17 жовтня 2011
Різне
0

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає від Верховної Ради вже завтра розглянути в другому читанні законопроект щодо декриміналізації статей Карного кодексу України по яких судять представників опозиції - екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і колишнього главу МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів заявив керівник фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

"Ми пропонуємо невідкладно розглянути у другому читанні президентський законопроект", - сказав І.КИРИЛЕНКО.

"Завтра вранці можна проголосувати постанову про прискорений розгляд і завтра після обіду розглянути законопроект в цілому", - вважає він.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що у разі прийняття і підписання відповідного закону Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час поїздки у Брюссель зміг би сказати європейським політикам, що питання про переслідування опозиції зняте.

Відповідну позицію фракції "БЮТ-Батьківщина" підтримав лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, зазначивши, що розгляд цього законопроекту є украй важливим і невідкладним.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)".

8 жовтня віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції погоджували спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, прийняття яких зніме політичні переслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter