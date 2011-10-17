Опозиція вимагає завтра декриміналізувати статті по справах Тимошенко та Луценка

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає від Верховної Ради вже завтра розглянути в другому читанні законопроект щодо декриміналізації статей Карного кодексу України по яких судять представників опозиції - екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і колишнього главу МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів заявив керівник фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

"Ми пропонуємо невідкладно розглянути у другому читанні президентський законопроект", - сказав І.КИРИЛЕНКО.

"Завтра вранці можна проголосувати постанову про прискорений розгляд і завтра після обіду розглянути законопроект в цілому", - вважає він.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що у разі прийняття і підписання відповідного закону Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час поїздки у Брюссель зміг би сказати європейським політикам, що питання про переслідування опозиції зняте.

Відповідну позицію фракції "БЮТ-Батьківщина" підтримав лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, зазначивши, що розгляд цього законопроекту є украй важливим і невідкладним.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)".

8 жовтня віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції погоджували спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, прийняття яких зніме політичні переслідування.