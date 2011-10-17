Кожемякін: БЮТ ініціюватиме розпуск ВР, якщо не приймуть закон про декриміналізацію

12:42, 17 жовтня 2011
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Фракція "БЮТ-Батьківщина" ініціюватиме розпуск Верховної Ради, якщо завтра депутати не ухвалять закон про декриміналізацію економічних злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМЯКІН заявив на брифінгу.

За його словами, фракція наполягає, щоб парламент завтра прийняв рішення про розгляд законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів за скороченою процедурою, а в другій половині дня розглянути документ в цілому, щоб у середу Президент підписав його.

"Якщо наші вимоги не будуть прийняті Верховною Радою і більшістю, то наша фракція прийняла рішення внести постанову на розгляд парламенту про розпуск ВР шостого скликання. Така Верховна Рада сьогодні Україні не потрібна", - заявив А.КОЖЕМЯКІН.

Він підкреслив, що влада повинна звільнити екс-прем'єра Юлію ТИМОШЕНКО.

За переконанням А.КОЖЕМЯКІНА, парламент повинен прийняти відповідні зміни до Карного кодексу, щоб Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ "20 жовтня міг спокійно з чистою совістю їхати на зустріч у Брюссель".

У той же час, за словами першого заступника голови фракції "БЮТ-Батьківщина", стає все зрозуміліше, що парламент є недієздатним, а парламентська більшість "працює за діамантовою рукою, голосує, він знущається з опозиції, він тримає незаконно у в'язниці нашого лідера Ю. ТИМОШЕНКО".

За словами А.КОЖЕМЯКІНА, сьогодні СБУ стала "отаким елегантним фабрикантом кримінальних справ, і по креативу вона переплюнула навіть фахівців з Генеральної прокуратури".

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)".

8 жовтня віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції погоджували загальні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, прийняття яких зніме політичні переслідування.

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