У Києві за розклеювання оголошень у недозволених місцях штрафуватимуть на 1700 грн.

У Києві за розклеювання оголошень в недозволеному місці з порушників стягуватимуть штраф у розмірі 1700 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у прес-службі, останнім часом самовільне розклеювання рекламних оголошень на елементах благоустрою Києва набуло глобальних масштабів, зокрема, у місцях масового скупчення людей: на зупинках громадського транспорту, освітлювальних опорах, на об'єктах міської інфраструктури, будівлях міста та ін.

Основними порушниками благоустрою є приватні підприємці і комерційні структури, які рекламують свої послуги шляхом несанкціонованого розклеювання оголошень.

У прес-службі наголосили, що міські служби щодня здійснюють роботи з очищення елементів благоустрою, але відразу після проведеної роботи з'являються нові рекламні оголошення. Комунальні служби несуть колосальні витрати на те, щоб зняти оголошення з об'єктів благоустрою. Наприклад, минулого року комунальному підприємству "Київміськрада" очищення понад 20 тисяч опор стовпів обійшлося у більше 2 млн. грн. Зокрема, на очищення одного стовпа з бюджету витрачають від 85 до 100 грн. Для цього застосовують спецтехніку або зривають оголошення вручну.

Особливо гострим питання несанкціонованого розклеювання оголошень на елементах благоустрою міста стає напередодні проведення Євро-2012, адже численні оголошення просто спотворюють столицю.

"Порушники часто розміщують оголошення на опорах освітлення, обгороджуваннях, дверях під'їздів, на зупинках громадського транспорту, нехтуючи правилами благоустрою. Проте, порушників необхідно карати, адже Київ має бути чистим і комфортним. Тепер за розміщення рекламних оголошень в непризначених для цього місцях порушникам доведеться заплатити штраф у розмірі 1 тис. 700 грн."., - сказав начальник Головного управління контролю за благоустроєм Сергій САДОВИЙ.

Щодня працівники профільного управління виявляють порушників, на яких складають протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУАП з штрафом для громадян - від 340 до 1360 гривень, для посадовців - від 850 до 1700 гривень.

Так, з початку року фахівці Головного управління контролю над благоустроєм спільно з районними відділами благоустрою порушникам виписали 642 попереджувальні приписи і склали 182 протоколи про адміністративні правопорушення.