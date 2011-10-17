Завтра у Донецьку Янукович та Медеведєв розглянуть весь комплекс двосторонніх відносин

Москва. Завтра у Донецьку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДЕВЕДЄВ розглянуть увесь комплекс двосторонніх відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у матеріалі, підготовленому прес-службою Кремля до другого Російсько-українського міжрегіонального економічного форуму у Донецьку на тему: "Науково-технічна співпраця регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація".

У рамках форуму заплановано проведення двосторонньої зустрічі Д.МЕДВЕДЄВА і В. ЯНУКОВИЧА, у ході якої планують розглянути увесь комплекс російсько-українського порядку денного, хід реалізації принципових домовленостей, у т.ч. досягнутих в Завидово 24 вересня ц.р. - сказано у повідомленні.

Зазначають, що перша подібна зустріч за участю глав держав пройшла 4 жовтня 2010 р. у м. Геленджик. Тоді, зокрема, прийняли Програму міжрегіональної і прикордонної співпраці Російської Федерації і України на 2011 - 2016 рр.

Майбутній захід у Донецьку має стати майданчиком для конструктивного обміну думками з актуальних питань двосторонніх стосунків. На форумі запланована дискусія з таких важливих тем як стан і перспективи розвитку прикордонної співпраці, міжрегіональні науково-технічні зв'язки, російсько-українська взаємодія в галузі промисловості. Очікують, що обговорюватимуть також питання транспорту і природоохоронної діяльності.

Передбачено підписання ряду двосторонніх документів, зокрема міжурядових угод про порядок перетину російсько-українського державного кордону жителями прикордонних регіонів і про співпрацю і взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через російсько-український державний кордон.

Напередодні основної програми форуму в Донецьку відбудеться круглий стіл з питань російсько-української співпраці в галузі підтримки малого і середнього підприємництва, який з російського боку організовує "Зовнішекономбанк".

Третій Російсько-український міжрегіональний економічний форум пройде в Росії у 2012 році. Про місце його проведення буде оголошено в Донецьку.

Також повідомляють, що взаємодія на рівні російських і українських регіонів нині активно розвивається. Про це свідчить істотний ріст "горизонтального" товарообігу. На 19 російських регіонів доводиться майже 90% двосторонньої торгівлі, об'єм якої у січні-серпні ц.р. наблизився до 33 млрд.дол. Флагманами тут є з російського боку – Москва, Білгородська, Тюменська, Ростовська, Московська області, з українського - Київ, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька області. Наприклад, об'єм торгівлі між Москвою і областями та містами України склав у 2010 р. близько 3,2 млрд. дол. Усього між регіонами двох країн підписано близько 300 угод про співпрацю. В Україні діють представництва Татарстану, Башкиртостана, Бурятії, Дагестану, Ямало-Ненецького автономного округу і м. Москви, а також інформаційно-діловий центр Санкт-Петербурга.