Киргизія не зможе увійти до Митного союзу з 1 січня 2012 р. Є багато питань...

Киргизія не зможе приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану з 1 січня 2012 року. Про це заявив перший віце-прем'єр Киргизії Омурбек БАБАНОВ, передає Лента.ру.

Як пояснив О. БАБАНОВ, для входження країни в Митний союз "необхідно буде вирішити дуже важливі питання, що стосуються пільгового періоду в певних секторах нашої економіки". Крім того, Киргизії ще до вступу в союз треба розібратися з працевлаштуванням десятків тисяч громадян, зайнятих доставкою і продажем товарів з Китаю та інших держав в країни-учасниці Митного союзу.

У квітні 2011 року Киргизія зважилася на вступ у Митний союз і сформувала міжвідомчу комісію з приєднання країни до союзу і єдиного економічного простору (ЄЕП). При цьому Киргизія має намір залишитися учасником світової організації Торгівлі (СОТ), куди Росія, Білорусь і Казахстан не входять.

Президенти Росії, Білорусі і Казахстану підписали угоду про створення ЄЕП у грудні 2009 року. Митний союз трьох держав запрацював з січня 2010 року. До 1 січня 2012 року має бути завершене формування ЄЕП, а згодом у рамках об'єднання буде створений спільний енергетичний ринок і єдиний транспортний простір. У Митний союз, окрім Киргизії, також запрошували Україну і Таджикистан. Проте, вказані держави поки віддають перевагу СОТ.