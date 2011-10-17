Янукович може відвідати Брюссель 20 жовтня - Льовочкін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може відвідати з візитом Брюссель (Бельгія) у першій половині дня 20 жовтня.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

«С.ЛЬОВОЧКІН також повідомив, що напередодні турне (до Куби та Бразилії – УНІАН) у першій половині дня 20 жовтня 2011 року можливе відвідання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Брюсселю», - зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі ЗМІ писали, що В.ЯНУКОВИЧ вирішив скасувати свій візит до Брюсселя, оскільки заплановані переговори з керівництвом Європейського Союзу будуть присвячені здебільшого обговоренню теми ув’язнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.