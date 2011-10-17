Янукович може відвідати Брюссель 20 жовтня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може відвідати з візитом Брюссель (Бельгія) у першій половині дня 20 жовтня.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

«С.ЛЬОВОЧКІН також повідомив, що напередодні турне (до Куби та Бразилії – УНІАН) у першій половині дня 20 жовтня 2011 року можливе відвідання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Брюсселю», - зазначає прес-служба.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли, що В.ЯНУКОВИЧ вирішив скасувати свій візит до Брюсселя, оскільки заплановані переговори з керівництвом Європейського Союзу будуть присвячені здебільшого обговоренню теми ув’язнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Між тим, 20 жовтня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбуває в шестиденне латиноамериканське турне, у ході якого передбачається відвідання з державними візитами Республіки Куба та Федеративної Республіки Бразилія, розповів глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, у ході візиту до Республіки Куба передбачаються зустрічі глави Української держави з найвищим керівництвом країни. Планується підписання ряду двосторонніх документів у фінансовій та транспортній галузях, а також у сфері молоді та спорту.

Заплановано відвідання главою Української держави лікувально-оздоровчого центру «Тарарá», де вже більше 20 років здійснюється лікування постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС українських дітей, а також Центру молекулярної імунології у Гавані.

Крім того, Президент України планує взяти участь в українсько-кубинському бізнес-форумі.

Програмою перебування Президента України у Федеративній Республіці Бразилія заплановані, зокрема, зустрічі з Президентом Бразилії, головою сенату Національного конгресу, керівниками місцевих органів влади.

В.ЯНУКОВИЧ має намір обговорити з бразильською стороною комплекс актуальних питань двосторонніх відносин, серед яких активізація політичних контактів на найвищому рівні, торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва. Особливу увагу буде зосереджено на реалізації спільного двостороннього проекту в космічній сфері «Циклон-4 – Алкантара». У рамках візиту планується участь глав держав у роботі українського-бразильського бізнес-форуму.

Глава Адміністрації Президента України зазначив, що за результатами державного візиту до Бразилії передбачається підписання Спільної заяви Президентів України і Федеративної Республіки Бразилія та низки інших двосторонніх документів, зокрема у сферах сільського господарства та охорони здоров`я.