Євроінтеграція України є незмінним пріоритетом державної політики - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що європейська інтеграція України є незмінним пріоритетом державної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ - агенції Bloomberg, видань Corriere della Sera, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Times, The New York Times, The Wall Street Journal.

«Європейський вибір – це вибір українського народу. Інтеграція України в Європейський Союз продовжується вже багато років. І дуже багато зроблено, щоб наблизити цю мету, тому що це питання має для нас велике значення», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Серед запитань, на які відповів під час інтерв’ю Президент, – реформування в Україні законодавства у сфері судочинства, зокрема кримінальної юстиції; справа екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО; співпраця України з Російською Федерацією, в тому числі в газовій сфері; співробітництво з Міжнародним валютним фондом.