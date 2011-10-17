Анонс на 18 жовтня

* Президент України Віктор Янукович візьме участь у роботі Другого Українсько-російського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку. У роботі форуму також візьме участь Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: «Україна і МВФ. Що далі? ». Організатор - Інститут Горшеніна. Учасники: А.Сугоняко, президент АУБ; В.Горбаль, член Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності та митної політики; С.Терьохін, перший заступник глави Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності та митної політики; В.Юрчишин, директор економічних програм УЦЕПД ім. Разумкова; Д.Сологуб, начальник відділу аналізу та досліджень "Райффайзен Банк Аваль»; О.Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера. Питання: Чим загрожує українській економіці неотримання чергового траншу кредиту або повне припинення співпраці з МВФ? Якими резервами Україна буде погашати свій зовнішній борг? Наскільки стабільна гривня? та ін.

* У прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Земельна реформа - шлях до розвитку села". Учасники прес-конференції: Богдан Гусак, Липинський сільський голова (Луцький район Волинської області), голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад; Надія Масалітіна, Садовський сільський голова (Сумський район, Сумська область); Олексій Кадебський, Петропавлівсько-Борщагівський сільський голова (Києво-Святошинський район).

* Круглий стіл на тему: «Як інваліду сьогодні на роботу влаштуватися?». Учасники: Віктор Сухомлин, директор Київського міського центру зайнятості; Олена Іванова, керівник Проекту Програми розвитку ООН, МОП та Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості»; Олексій Попов, заступник директора Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів; Валентина Гаврилюк, заступник начальника відділу ГУ праці та соціального захисту населення Київради; Вікторія Русняк, голова Голосіївської міжрайонної Медико-соціальної експертної комісії; Іван Марусевич, голова ГО «Центр реабілітації» інвалідів-спинальників «Відродження» та ін.

* Прес-конференція голови Державного агентства екологічних інвестицій України Сергія Орленка з нагоди проведення круглого столу «На шляху до створення вуглецевого ринку в Україні». Організатори: Державне агентство екологічних інвестицій України та ТОВ «Фонд цільових екологічних інвестицій» за підтримки Світового банку. На прес-конференції також будуть презентовані результати перевірки, за процедурою Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, національної системи обліку викидів парникових газів.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63