Донецьк зустріне Медведєва безпекою і комфортом - губернатор

У Донецьку триває активна підготовка до зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, які візьмуть участь в Українсько-російському форумі 18 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ сказав: Донецьк гідно зустріне Президента Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВА.

«Тут немає ніякої показухи. Ми як нормальні господарі, які чекають гостей, готуємо наше місто і нашу область до цих важливих подій. Коли господиня чекає гостей, вона ж не сміття з-під дивану вимітає, вона все прикрашає, робить краще», - зазначив А.ШИШАЦЬКИЙ.

Головними вимогами протокольної служби Президента Росії, ща словами А.ШИШАЦЬКОГО, є безпека і комфорт.

«Це робочий візит, робоча зустріч, все йде в нормальному, спокійному руслі. Йде співпраця між протоколами держав, між нашими країнами. Немає якихось надзвичайних вимог. Вимоги звичайні, протокольні. Насамперед, важлива безпека наших гостей. Перше - це безпека і комфорт», - зазначив він.

На запитання журналістів про те, як Донецьк забезпечуватиме комфортне перебування Д.МЕДВЕДЄВА, губернатор відповів: «Це хороша злітна смуга, проїзд трасою, яку відремонтували, і вона в пристойному стані. Досить гідний «Експо-Донбас». Висвітлення, спілкування з журналістами, я думаю, теж буде комфортним».

Нагадаємо, 18 жовтня в Донецьку відбудеться Другий Українсько-російський міжрегіональний економічний форум, в якому візьмуть участь Президенти України і РФ.