Тимошенко просить слідчих СБУ залучити Власенка в якості її захисника

Колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні звернулася з офіційною заявою до слідчих СБУ з проханням залучити в якості її захисника в рамках порушеної проти неї кримінальної справи щодо боргів ЄЕСУ перед Міністерством оборони Росії народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА.

Про це С.ВЛАСЕНКО заявив в коментарі УНІАН.

«Юлія Володимирівна сьогодні подала заяву, в якій наполягає на тому, що хоче бачити мене в якості свого захисника», - сказав С.ВЛАСЕНКО, підкресливши при цьому, що він вже має в своєму розпорядженні та надав представникам слідства відповідні документи, які підтверджують його повноваження бути захисником Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, після вказаних процедур слідчий повинен винести постанову щодо залучення чи незалучення його в якості захисника.

На запитання, чи відбувались сьогодні якісь слідчі дії щодо Ю.ТИМОШЕНКО в рамках нової порушеної проти неї кримінальної справи, він сказав, що такі дії не можуть проводитися за відсутності сторони захисту.

На запитання, коли відповідно до чинного законодавства, слідчий може надати дозвіл йому брати участь в якості захисника Ю.ТИМОШЕНКО, С.ВЛАСЕНКО сказав, що чинні законодавчі акти передбачають винесення слідчим рішення протягом трьох днів.

«Я не думаю, що він буде затягувати», - додав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.